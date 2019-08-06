Бюджет фонда соцзащиты населения на 1 августа исполнен с профицитом в Br228,2 млн

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения по результатам работы за январь-июль исполнен с профицитом в сумме Br228,2 млн, сообщили БЕЛТА в ФСЗН.

Профицит по средствам государственного социального страхования сложился в сумме Br116,8 млн, по средствам профессионального пенсионного страхования - Br111,4 млн.

Также с учетом имевшегося на начало отчетного года остатка средств государственного соцстрахования в размере Br117,9 млн общий профицит по этому показателю по состоянию на 1 августа сложился в сумме Br234,7 млн.

Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме. Общая сумма расходов бюджета фонда составила Br8830,4 млн, из них на выплату пенсий направлено порядка 77%, пособий - 21%.

Соотношение среднего размера пенсий по возрасту и средней заработной платы работников в республике за январь-июнь текущего года составило 38,5%.

Общая сумма доходов бюджета фонда составила Br9058,6 млн. Их основу (90,3%) составили обязательные страховые взносы работодателей и работающих граждан в сумме Br8184,4 млн. Еще Br97,4 млн получено из обязательных страховых взносов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, Br70,1 млн - взносы на профессиональное пенсионное страхование и Br73,7 млн - доходы от размещения этих средств. И Br51,6 млн прочих доходов.

Субвенции из республиканского бюджета составили Br581,4 млн. В основном это финансирование расходов на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, социальных пенсий, отдельных видов доплат (82%). Кроме того, в эту сумму вошло возмещение расходов бюджета фонда на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов (3,7%); возмещение расходов на выплату пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения и детского санаторно-курортного лечения и оздоровления (14,3%).

В ФСЗН подчеркнули, что дополнительные субвенции из республиканского бюджета для сбалансированности бюджета фонда в текущем периоде не привлекались.-0-