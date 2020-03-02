Бюджет ФСЗН за 2019 год исполнен с профицитом за счет взносов на профпенсии

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правление Фонда социальной защиты населения рассмотрело отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения за 2019 год. Итоги размещены на сайте ФСЗН, сообщает БЕЛТА.

Бюджет фонда в 2019 году исполнен с профицитом в Br100,6 млн по средствам профессионального пенсионного страхования, т.е. за счет взносов, которые не распределяются, а накапливаются за работу во вредных условиях.

В целом доходы бюджета сложились в сумме Br15 912,2 млн. На 91,5% - за счет взносов на государственное соцстрахование. Из них Br14 439,6 млн - обязательные страховые взносы и Br125,4 млн - взносы на профессиональное пенсионное страхование.

Из республиканского бюджета поступило субвенций на Br1 119,5 млн (7%). Из них наибольшая часть направлена на финансирование нестраховых расходов - Br831,4 млн. Это средства на возмещение расходов бюджета фонда, которые согласно законодательству финансируются из республиканского бюджета. Также на возмещение расходов на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов поступило Br34,8 млн; на возмещение выплат пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом старше 80 лет - Br97,8 млн; на финансирование мероприятий по обеспечению занятости - Br31,7 млн; на детское санаторно-курортное лечение и оздоровление - Br19,8 млн; на выплату трудовых пенсий и пособий - Br104 млн.

Расходы бюджета фонда в 2019 году составили Br15 811,6 млн. Наибольший удельный вес составили расходы на выплату пенсий (78,9%) и пособий (19,7%).

В ФСЗН также обратили внимание на то, что в 2019 году перерасчет трудовых пенсий производился два раза: с 1 мая и с 1 августа в связи с повышением средней зарплаты. Кроме того, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения четырежды (в феврале, мае, августе и ноябре) повышались минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, надбавки и повышения к ним, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.-0-