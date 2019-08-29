Бюджет на здравоохранение в Беларуси в 2020 году увеличится на 27%

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году бюджет на здравоохранение увеличится на 27%. Об этом в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, сообщает БЕЛТА.

"По Министерству здравоохранения бюджет на следующий год сформирован с коэффициентом 1,27. Фактически на 27% увеличивается финансирование, несмотря на то, что есть определенные экономические трудности, которые связаны с внешней конъюнктурой рынка, замедлением мировой экономики. Руководство страны доказывает, что на медицине экономить не будут. Мы хотим, чтобы каждый вложенный рубль дошел до пациента", - сказал руководитель ведомства.

Он также подчеркнул, что здоровье человека на 40-50% зависит от генетики, на 40% - от образа жизни и лишь на 10-15% - от медицинского обслуживания. "Если человек 40% времени занимается тем, что гробит свое здоровье, нам будет тяжело это перебить", - резюмировал Владимир Караник.-0-