Бюджет прожиточного минимума с 1 мая увеличится до Br224,02

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в расчете на месяц составляет с 1 мая 2019 года Br224,02. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 26 апреля 2019 года №16, сообщили корреспонденту БЕЛТА в профильном ведомстве.
БПМ в среднем на душу населения повышается на 3,3% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля 2019 года по 30 апреля (Br216,9). Новый БПМ трудоспособного населения равняется Br249,98, пенсионеров - Br171,38, студентов - Br216,97, детей в возрасте до 3 лет - Br143,09, детей от 3 до 6 лет - Br197,42, детей от 6 до 18 лет - Br242,9.
Как пояснили специалисты, увеличение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения обусловлено в первую очередь ростом цен на продовольственные товары. Для разных социально-демографических групп процент увеличения БПМ свой, что связано с различием в нормах потребления продуктов питания этих категорий населения, а также их удельного веса в структуре расходов на продовольственные товары.
В связи с изменением БПМ с 1 мая увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; госпособия на детей.
Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив предназначается для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий.-0-
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