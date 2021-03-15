 Бюджет прожиточного минимума в Беларуси на данный момент

Прожиточный минимум – это утвержденная в нашей стране денежная величина. Данная сумма рассчитывается таким образом, чтобы ее хватало для приобретения каждому человеку минимального набора вещей и различных услуг, принципиально необходимых для полноценной жизни.

Четыре раза в год, один раз в квартал (1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября), бюджет прожиточного минимума пересматривается.

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси сегодня

В новом квартале 2021 года с 1 февраля по 30 апреля постановлением Министерства труда и социальной защиты были установлены следующие размеры прожиточного минимума:

· в среднем на душу населения - Br262,87(в предыдущем квартале - Br258,11).

· трудоспособное население - Br290,71 (в предыдущем квартале - Br285,68)

· пенсионеры - Br199,17 (в предыдущем квартале - Br195,15),

· студенты - Br252,94 (в предыдущем квартале - Br248,06),

· дети в возрасте до трех лет - Br168,46 (в предыдущем квартале - Br165,18),

· дети от 3 до 6 лет - Br232,93 (в предыдущем квартале - Br228,85),

· дети от 6 до 18 лет - Br283,65 (в предыдущем - Br278,16).

Прожиточный минимум: влияние бюджета









Прожиточный минимум: как рассчитывается?

Перечень минимальных благ и услуг, необходимых белорусу для существования в течение месяца, называется потребительской корзиной, формирование которой происходит раз в пятилетку. Она составляется из определенного списка услуг и некоторых товаров. А именно: продуктов, одежды, белья, лекарств, бытовых и коммунальных услуг, услуг транспорта, предметов гигиены, отдыха и культуры.

Расчет бюджета прожиточного минимума происходит исходя из цен на товары и услуги из потребительской корзины в последнем месяце квартала.

Прожиточный минимум состоит из двух частей:

1. Продовольственные товары (минимальный набор продуктов питания для основных социально-демографических групп населения)

2. Непроводовольственные товары и услуги (одежда, лекарства, услуги ЖКХ, транспортные расходы и т.п.)

С 1 декабря 2019 года на первую группу товаров распределяется 17% бюджета прожиточного минимума, на вторую – 83%.

В зависимости от возраста, социального статуса и образа жизни потребности людей могут отличаться. В определенный период жизни человек больше средств может тратить на поддержание своего здоровья или на оплату учебы. Именно поэтому все население нашей страны условно разделяют на социальные группы, для каждой из которых производится отдельный расчет потребительской корзины. Если доход человека ниже стоимости потребительской корзины, это может стать основанием для получение статуса малообеспеченного.



