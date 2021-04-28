Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси с 1 мая

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размеры бюджета прожиточного минимума изменяются в Беларуси с 1 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 апреля 2021 года №28 на период с 1 мая по 31 июля текущего года утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br273,27, что на 4% выше по сравнению с нормативом, который действовал с 1 февраля по 30 апреля 2021 года.

Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах марта 2021 года): трудоспособное население - Br303,53, пенсионеры - Br207,06, дети в возрасте до трех лет - Br174,51, дети от 3 до 6 лет - Br241,29, дети от 6 до 18 лет - Br294,36.

В связи с изменением также автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров. Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ на 4%.-0-