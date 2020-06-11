Бюджетники получили первоочередное право на арендное жилье - в правительстве озвучили условия и цены

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширяют перечень категорий граждан из числа работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент полностью одобрил подходы правительства, соответствующее решение было согласовано с главой государства", - рассказал Игорь Петришенко.

Соответствующее постановление правительства "О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья" вступит в силу в ближайшие дни.

Кто из бюджетников сможет претендовать на первоочередное получение арендного жилья?

Новым постановлением расширен перечень категорий работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья. Раньше в него входили тренеры-преподаватели специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ - училищ олимпийского резерва и тренеры национальных команд по видам спорта центров олимпийской подготовки, а также некоторые другие категории. Сейчас такое право получили также врачи, учителя, творческие работники, работники учреждений культуры, социального обслуживания.

Как отметили в правительстве, на сегодняшний день из более 49 тыс. работников социальной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, желание получить арендное жилье изъявили около 5 тыс. Наиболее остро этот вопрос стоит в Минской и Гомельской областях. При этом численность медиков, заключивших пятилетние контракты и нуждающихся в арендном жилье, составляет почти 2,5 тыс. человек, педагогов - 1,1 тыс., работников культуры и творческих работников - 631.

На каких условиях будет предоставляться первоочередное право на арендное жилье?

Право на первоочередное получение арендного жилья будет предоставляться при условии заключения работником пятилетнего контракта и подтверждения потребности региона в специалисте. Если эти условия будут соблюдены, при аренде жилья будут применяться понижающие коэффициенты.

Сколько будет стоить арендное жилье для бюджетников?

Игорь Петришенко отметил, что стоимость арендного жилья зависит от его качества и региона, даже в Минске цены на квартиры будут отличаться в зависимости от района. Например, арендная "однушка" в столице стоит от 82 до 244 рублей. С учетом понижающих коэффициентов (в каждом регионе они будут разные) бюджетникам она обойдется в 16-49 рублей. Трехкомнатную квартиру они смогут арендовать примерно за 35-105 рублей. Для остальных категорий граждан такое жилье стоит от 176 до 572 рублей. В регионах цены для работников соцсферы будут еще ниже: цены на жилье здесь могут не достигать и 10 рублей. Однако все эти суммы не учитывают коммунальные услуги, обратил внимание вице-премьер.

"Наша задача - обеспечить качественную реализацию документа, чтобы не было очередей, а все работники социальной сферы были обеспечены жильем и не боялись ехать в областные, районные центры, в деревни, создавать там семьи и растить детей", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

На совещании у главы государства Игорь Петришенко рассказал, что на данный момент из общего арендного фонда - это 148 453 жилых помещения - заселено более 92% квартир. "Сейчас проводится инвентаризация - это более 10 тыс. пустующих жилых помещений. Они будут отремонтированы, чтобы люди также могли воспользоваться этим арендным жильем", - пояснил Игорь Петришенко.-0-