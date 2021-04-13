БКМО будет участвовать в поддержке молодежных проектов и инициатив - Алексо

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский комитет молодежных организаций будет участвовать в поддержке молодежных проектов и инициатив, сообщил журналистам председатель Республиканского союза общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций" Павел Алексо. Сегодня он принял участие в круглом столе на тему "Белорусский союз женщин и молодежная инициатива" в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"У молодежи всегда масса инициатив. Отрадно, что у нас сейчас наблюдается всплеск гражданской активности, в молодежном секторе в том числе. Регистрируется большое количество молодежных общественных объединений. На сегодняшний день их уже 382 в Беларуси. Многие изъявляют желание вступить в Белорусский комитет молодежных организаций, что тоже радует. Направление и тематика самая разная - от патриотических проектов до связанных с молодежным стартап-движением, развитием бизнеса, сельского хозяйства, - рассказал Павел Алексо. - БКМО в том числе будет являться организацией, которая окажет содействие в финансировании молодежных проектов и инициатив".

О порядке и правилах подачи заявок будет объявлено позже. "Но любую молодежную инициативу, как минимум, рассмотрит экспертный совет, который будет создан при Белорусском комитете молодежных объединений. И практически у каждой молодежной инициативы, в том числе общественных объединений и молодежных общественных формирований, будет возможность заявиться и поучаствовать на общих основаниях в реализации и поддержке своего проекта", - отметил председатель БКМО.

Круглый стол объединил руководство Белорусского союза женщин, представителей различных молодежных организаций и объединений. Участники обсудили темы, касающиеся в первую очередь эффективных форм взаимодействия с различными молодежными аудиториями (школьниками, студентами, работающей молодежью), а также законодательного обеспечения молодежной политики в стране. По итогам круглого стола сформулирована дорожная карта конкретных проектов, направленных на единение и патриотическое воспитание молодежи.-0-