"Благодаря господдержке у нас рентабельное производство, стабильная зарплата и соцгарантии" – письма в поддержку мира и стабильности

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес главы государства Александра Лукашенко и белорусского народа приходят многочисленные письма со словами поддержки, пожеланиями сохранить в Беларуси мир и стабильность. Обращения поступают от иностранных граждан, а также соотечественников, проживающих как на территории страны, так и за ее пределами. Приводим выдержки из писем.

"Уважаемый Александр Григорьевич!

Трудовой коллектив ОАО "Рыбокомбинат "Любань" выражает поддержку выбранного Вами курса на сохранение суверенитета нашего государства, стабильности и порядка в обществе. Вспоминая тяжелые моменты работы нашего предприятия, когда оно было на грани банкротства, хочется выразить надежду, что мы сможем сохранить наши ресурсы и достижения. Благодаря государственной поддержке сегодня мы имеем модернизированное и рентабельное производство, стабильную заработную плату и социальные гарантии. Все остальные перемены зависят только от нас! Нам не нужны чужие хозяева! Мы настроены на созидание, а не на разрушение!"

Трудовой коллектив ОАО "Рыбокомбинат "Любань"

"То, что сейчас происходит, и то, до чего довела оппозиция страну, не оставляет равнодушным. Но почему-то многие не видят, как мы жили до выборов, не ценят чистоты, порядка, мира и спокойствия, постоянного развития, поддержки детей и многого другого, что сделал, что утвердил наш Президент. И самое парадоксальное и непонятное для меня то, что множество зажиточных людей я встречал, у которых уровень жизни не сравнится с моим и близко (коттеджи в красивых местах с красивым дизайном, новые джипы, мерседесы), и они эти люди не довольны властью! Это вообще как? Как это возможно, если всё это они заработали при Александре Григорьевиче".

Александр Михайлович, г. Молодечно

"Господину Президенту Лукашенко

Поддерживаю Ваши действия, которые Вы осуществляете на благо белорусского народа.

Считаю, что часть общества заблудилась, люди не отдают себе отчет, что их жизнь не улучшится. Может только ухудшиться. Те подстрекатели стремятся к перехвату власти, а не к улучшению жизни белорусского народа.

Изменения власти во многих случаях не всегда оборачиваются народу добром. Поэтому Ваш народ не должен поддаваться пропаганде Запада. Потому что потеряют сбережения, рабочие места, банки и т.п. Только горстка предателей может жить лучше, которые будут действовать в собственных интересах вопреки интересам белорусского народа. Западу нужно покорное государство, чтобы им управлять и грабить. За защиту от грабежа белорусский народ должен Вам поставить огромный памятник. Те люди, которые надеются что-то исправить, являются обыкновенными марионетками, куклами, которыми управляют умные манипуляторы. Они - просто жертвы в руках обманщиков, которые покушаются исключительно на власть. При первой же возможности могут стать даже палачами. У них нет ничего, чтобы предложить Вашему народу! Для этого нужны перемены? Я являюсь обыкновенным гражданином так называемого демократического государства. Мне жаль, что государства вмешиваются во внутренние дела белорусского народа. Белорусов кормят иллюзорными обещаниями.

Надеюсь, что Вы не доведете до того, чтобы Ваш народ стал рабом Европы.

Петр М., Польша

"…Мы, белорусы, движемся по украинскому сценарию. Уверен, что все те, кто за украинский сценарий для Беларуси, стремятся похоронить нас и нашу страну. И они этого добьются, полностью или частично, если мы белорусы начнем стрелять друг в друга. Поделят, распилят, сотрут из истории память о Беларуси. И что еще хуже: в конце концов стравят братьев-славян между собой.

Многие скажут, что для развития необходимы поиск, открытие новых вершин и т.д. Необходимы, естественно. Но еще надо учитывать, что речь идет о жизни и судьбах тысяч и тысяч простых белорусов и их детей, сопоставлять конечную цель с ценой, которую придется заплатить за новые преобразования. За какие и в чем преобразования? Строятся и запускаются новые заводы и фабрики, прошла и идет модернизация старых производств. Выпускается качественная и востребованная продукция, поставляемая в десятки стран мира. Строятся и благоустраиваются больницы, школы, сады, жилые дома для нас с вами. Внедряются новые технологии в нашу повседневную жизнь. Магазины забиты товарами на любой вкус. Вы стремитесь все это до основания разрушить, а затем. Ломать, не строить. А строить на какие средства будете? Белорусы, вы хотите в 90-е? Вспомните их, а кто не знает, изучите, где и сколько крови пролилось в России тогда. Задумайтесь, сколько уцелевших белорусов и в какие страны поедет на заработки за границу (пример братской Украины)? Или вы думаете, что они помогут нам после войны восстановить заводы, конкурирующие с их производителями? Не будьте наивными. Конкуренты никому не нужны.

Очевидно, что есть вопросы к представителям власти, которые у многих белорусов заслуживают справедливое порицание. Это вопросы и про рабочие места, и про зарплаты (их разницу), и отношение чиновника к человеку и его проблеме. Эти вопросы сегодня задают во всех странах. Везде есть проблемы.

Обращаюсь к молодежи - будущему Беларуси. Еще недавно сам был молодым и дерзким, казалось, что все и обо всем знаю. Но с каждым прожитым десятилетием свою молодость вижу все более и более наивной. Уверен, что и вы, убедитесь в этом. Убедитесь, если не помешает война. Не призываю сидеть сложа руки, ищите ответы на свои вопросы и сомнения, при этом действуйте в рамках закона, совести и чести".

Павел Михайлович, г. Жлобин

"Здравствуйте, мною уважаемый Александр Григорьевич. Я хочу обратиться к Вам не только как к Президенту нашей страны, а как к человеку и сказать Вам спасибо. Спасибо Вам за то, что столько лет вы поддерживаете мир в нашем государстве. Что вы помните о мамочках в декрете, о поддержке старшего поколения, поддерживаете хорошую бесплатную медицину, не даёте опустить руки безработным людям в тяжелом положении.

Даже если Вы не останетесь Президентом нашей любимой Беларуси, для меня вы останетесь человеком, сделавшим эту Беларусь. Спасибо Вам и низкий поклон".

Алина Игоревна, г. Гомель