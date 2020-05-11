Благодаря инспекционно-досмотровым комплексам таможенный осмотр авто занимает не более 10 минут

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не более 10 минут приходится на таможенный осмотр автомобиля с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) и дальнейший анализ полученной сканограммы, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Такие технические средства таможенного контроля позволяют определить, есть ли в грузовых отсеках авто незаконно перемещаемые товары. Таможенный досмотр с полной выгрузкой и пересчетом товаров занимает значительно больше времени", - сказали в ГТК.

Белорусские таможенники в первом квартале 2020 года с использованием ИДК выявили порядка 350 нарушений, направленных на уклонение от уплаты таможенных платежей в полном объеме. Товары перемещались в тайниках либо были не заявлены в документах. Общая стоимость изъятых товаров и наложенных штрафов составила более Br1,5 млн.

"Результаты использования таких технических средств таможенного контроля подтверждают их эффективность. В первом квартале 2020 года на один рубль затрат на эксплуатацию ИДК пришлось Br20 дохода в республиканский бюджет", - отметили в ГТК.-0-