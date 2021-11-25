Благодаря КГК минская больница получила новую запчасть к томографу взамен бэушной

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После вмешательства Комитета госконтроля минское учреждение здравоохранения получило от зарубежной компании новую запчасть к магнитно-резонансному томографу взамен бывшей в эксплуатации, которую ранее пытались поставить по цене новой. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Госконтролеры выявили несоблюдение условий договора в сентябре 2021 года. Когда выяснилось, что запчасть стоимостью 88 тыс. евро до этого несколько лет использовалась в европейских клиниках и потом была восстановлена, зарубежному поставщику было отказано в ее приемке и монтаже.

Выплаченные за поставленную запчасть деньги были возвращены в бюджет. Причем зарубежная компания безвозмездно предоставила учреждению здравоохранения во временное пользование запчасть, необходимую для бесперебойной работы томографа.

По результатам повторной процедуры госзакупки был заключен договор на поставку запчасти с другим поставщиком, причем обошлась она на Br85 тыс. дешевле.

В ноябре томограф продолжил работу уже в новой комплектации.-0-