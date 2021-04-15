Благодаря мобильному комплексу таможня эффективно сработала без интернета

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Благодаря мобильному комплексу таможни пункт пропуска "Бенякони" работал штатно и при отсутствии стационарного интернета. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

В пункте пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе 14 апреля проводилась модернизация линий связи. На протяжении нескольких часов отсутствовал стационарный интернет.

Все это время в пункте пропуска работал мобильный комплекс таможни, позволяющий получить доступ ко всем необходимым информационным ресурсам и базам.

"Отсутствие возможности передачи данных в обычном режиме не снизило пропускную способность пункта пропуска "Бенякони". Перемещение грузовых транспортных средств оформлено в соответствии с международными соглашениями", - отметили в Гродненской региональной таможне. Не сказалось на ритмичности работы и увеличение грузопотока в этот день.-0-

Фото Гродненской региональной таможни