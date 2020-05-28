28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря порталу dadomu.by около 3 тыс. детей обрели семью, сообщила сегодня журналистам директор Национального центра усыновления Министерства образования Ольга Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самым эффективным ресурсом, который способствует устройству ребенка-сироты на воспитание в семью, является республиканский портал dadomu.by. Он был организован и создан в 2013 году. Сегодня у нас около 25 тыс. пользователей - граждан Беларуси. На портале размещены сведения о более чем 3,5 тыс. детях. За все время действия портала около 3 тыс. детей передали в семьи, - рассказала Ольга Глинская. - С 2019 года по инициативе Национального центра усыновления появилась возможность размещения видеоролика о ребенке. Сегодня на портале размещено 624 видеоролика о детях".

В этом году запланирована модернизация портала. Ресурс изменит дизайн и наполняемость, добавятся новые функции и возможности.

"Одним из главных направлений центра усыновления является психолого-педагогическая работа. Наши специалисты проводят психологическую диагностику, подготовку кандидатов в усыновители и сопровождают их после усыновления. В программе подготовки, которая сегодня осуществляется на межведомственном уровне, принимают участие неврологи, психиатры и юристы. Кандидаты в усыновители имеют возможность посетить интернатное учреждение или Дом ребенка, чтобы оценить свои возможности и ресурсы к принятию на воспитание в семью ребенка-сироты. По окончании курса подготовки кандидатам в усыновители выдается свидетельство, разработанное специалистами центра", - отметила директор.

Кроме того, Национальный центр усыновления реализует проекты, направленные на оказание многогранной помощи семьям, которые приняли на воспитание ребенка-сироту.

Ольга Глинская подчеркнула, что в 1999 году в банке данных центра было более 9,5 тыс. детей, которые воспитывались в интернатных учреждениях. "На сегодняшний день их осталось 1,6 тыс. То есть более 80% детей сегодня воспитываются в семьях белорусских граждан", - добавила она.-0-

Более половины оставшихся без попечения родителей детей устраиваются в семьи родственников "Чаще всего это бабушки и дедушки или другие близкие родственники", - рассказала главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова.