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Общество
12 сентября 2020, 14:47

"Благодарность моя бесконечна за все хорошее, что было сделано и делается" – письма в поддержку мира и стабильности

Фото из архива
Фото из архива

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес главы государства Александра Лукашенко и белорусского народа приходят многочисленные письма со словами поддержки, пожеланиями сохранить в Беларуси мир и стабильность. Обращения поступают от иностранных граждан, а также соотечественников, проживающих как на территории страны, так и за ее пределами. Приводим выдержки из писем.

"Уважаемое руководство Совета Республики, в это очень сложное время для нашей страны хочется поблагодарить за организацию патриотических митингов в городах.

Это, как чистый свежий воздух, тот дух консолидации мирных и трудолюбивых белорусов. Надо было видеть радостные лица людей, искренне скандировавших за процветающую Беларусь и действующую власть. После проведенных выборов невыносимо было видеть, как ползала и продолжает ползать по городу часть обывателей и провокаторов с неприемлемыми для патриотически настроенного населения республики и незаконными атрибутами - бело-красно-белыми флагами и гербами. Видя всё это мы задыхались каждый в своих квартирах от бессилия. Нам нужна была консолидация. Мы большинством своих голосов выбрали своего Президента и его правительство - Вас. И есть мнение большинства, выступающее против расшатывания действующей власти, эскалации революций и внешних вмешательств".

Надежда Петровна, г. Гомель

"Уважаемый Александр Григорьевич!

Трудовой коллектив ОАО "Чырвоная Змена им. К.И. Шаплыко" Любанского района выражает Вам свою поддержку и надежду на то, что нам вместе удастся сохранить мир и спокойствие на нашей маленькой и щедрой земле.

Наш коллектив имеет богатую трудовую славу, добытую не одним поколением аграриев. Только в одном нашем хозяйстве пять Героев Социалистического Труда получили это почетное звание, восстанавливая народно-хозяйственный комплекс нашего региона после Великой Отечественной войны. Мы знаем цену достижений и значимость сельскохозяйственного производства и сегодня мы четко понимаем, что человек труда всегда будет основой развития страны и общества. Сегодня не время совершать перевороты и революции! Мы хотим поступательно двигаться вперед к новым достижениям и успехам! Мы за мир и согласие в обществе!"

Трудовой коллектив ОАО "Чырвоная Змена им. К.И. Шаплыко" Любанского района

"Уважаемые чиновники, меня, как человека живущего в Республике Беларусь, крайне волнует ситуация, которая складывается внутри страны. Система, которая выстроена на данный момент, не идеальна, но идеально никогда не бывает, но стоит к этому стремиться. Однако данная система гораздо лучше, чем то, что старается навязать оппозиция. Призывы к забастовкам отправят экономику в нокаут, а вместе с ней и весь народ. Впоследствии люди будут выживать, и как следствие - грабежи, убийства и прочий беспредел.

Цель моего обращения - не учить вас как нужно работать. Цель моего обращения - просьба. Уделить внимание молодежи и объяснить им, что нелегитимный захват власти может закончиться для них, для их родителей, для их друзей снижением доходов и тотальной безработицей".

Никита Сергеевич, г. Гомель

"Без боли в сердце нельзя смотреть на происходящее в нашей стане. Свой голос отдал за претендента в кандидаты Президента РБ Тихановскую Светлану, о чем сегодня сожалею. Не думал, что так подло объединенный штаб отнесется к нашему народу (в принципе не свое, не жалко), подталкивая белорусский народ на поспешные и необдуманные действия. А сами в этот момент прячутся за спины наших людей, выжидая, как будут развиваться события.

…Призывы к забастовкам на предприятиях (тем самым подталкивая нашу страну на голод и разруху). Сегодня люди ищут зрелищ, а спустя некоторое время будут искать кусок хлеба. Если, к сожалению, наш народ сегодня не слышит власть, то пусть наш народ услышит людей из народа. Предлагаю создать народные группы людей, которые структурно (РБ, область, район) будут вести просветительскую работу по недопущению резких перемен в нашей стране среди населения и на предприятиях".

Юрий Иванович, г. Минск

"Уважаемый Александр Григорьевич!

В это сложное время для Вашей Родины хочется поддержать Вас как достойного человека и настоящих патриотов белорусов в борьбе за сохранение Вашей страны. Для многих украинцев Вы остаётесь истинным примером настоящего Президента и БАТЬКОЙ для своего народа! Поистине злые силы, извне, пытаются расшатать Беларусь. Я верю, что им это не удастся! Желаю Вам и Вашей команде скорейшей победы и восстановления мира и спокойствия в стране. Силы и терпения Вам!"

Василий, Украина

"Уважаемая Наталья Ивановна, я мама ребенка-инвалида просто не могу промолчать о том, что сейчас происходит. Очень Вас прошу поддержите Президента, передайте ему, что я всем сердцем и душой за него, благодарность моя бесконечна за все хорошее, что было сделано и делается Президентом для таких деток, как у меня. Я каждый день молюсь за нашего Батьку, здоровья и сил ему!!! "

Юлия Дмитриевна, г. Минск

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