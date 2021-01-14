Благодарности отраслевого профсоюза вручены 22 студентам БГМУ

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарности Белорусского профсоюза работников здравоохранения вручены сегодня 22 студентам Белорусского государственного медицинского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Республиканского комитета отраслевого профсоюза Вячеслав Шило отметил, что чествовать студентов за особые заслуги на протяжении года стало доброй традицией, однако 2020-й и нынешний годы в этом плане стали особенными из-за пандемии. Сегодня профсоюзной наградой был отмечен значительный вклад студентов - членов отраслевого профсоюза в оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19. Будущие врачи посчитали своим долгом облегчить чрезвычайно высокую рабочую нагрузку, которая легла на плечи медиков в поликлиниках, больницах, на подстанциях скорой помощи, в центрах гигиены и эпидемиологии.

"Мы приняли решение отметить студентов-медиков, которые с ноября активно включились в работу наших учреждений здравоохранения, - сказал Вячеслав Шило. - Это 22 человека, которые внесли наибольший вклад в борьбу с коронавирусом, которые длительно работают в учреждениях здравоохранения, подрабатывают в клиниках".

Всего в этой работе задействованы более 2,5 тыс. студентов в Витебске, Гомеле, Гродно, Минске.

"Наши врачи очень благодарны студентам, которые включились в работу, они очень позитивно оценили эту помощь. Причем не только врачи клинических больниц, но и амбулаторно-поликлинического звена, - добавил председатель Республиканского комитета. - Кроме того, студенты медико-профилактического факультета активно участвовали в эпидрасследовании случаев заболевания, выезжали в очаги". По словам Вячеслава Шило, пациенты также положительно отзываются о работе студентов-медиков, отмечают их высокий уровень подготовки и уважительное отношение к себе.

Ректор БГМУ Сергей Рубникович обратил внимание на то, что студенты даже во время сессии нашли время и возможность помогать практическому здравоохранению. Ни один из них в этот трудный период образовательного процесса не ушел из лечебного учреждения, в котором работал. Ректор напомнил об обещании Минздрава максимально учесть пожелания выпускников при распределении. Предварительное распределение пройдет в феврале, окончательное - в марте.

Отвечая на вопросы журналистов о корректировке учебных программ в связи с пандемией, ректор заметил: медицинское образование априори не может быть удаленным. Поэтому все практические занятия, которые касаются оказания лечебной помощи, проходят традиционно на клинических базах. Вместе с тем теоретические предметы на первом курсе максимально переведены в дистанционную форму. Если в тех или иных клиниках сейчас нет возможности принять студентов на практические занятия, их организуют в практико-ориентированных центрах в новом лабораторном корпусе вуза.

В списках награжденных - студенты лечебного, педиатрического, а также медико-профилактического факультетов. К благодарности от Белорусского профсоюза работников здравоохранения также прилагается материальное вознаграждение из средств, выделенных Республиканским комитетом БПРЗ. Критериями отбора для награждения стали длительность работы в учреждениях здравоохранения, в том числе по оказанию помощи пациентам с COVID-инфекцией, высокая успеваемость, участие в общественной работе. Кандидатуры были утверждены на заседании профсоюзного комитета по согласованию с деканатами университета.-0-

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