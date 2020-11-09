9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарственные письма от министра обороны получат 60 матерей военнослужащих. Такая информация размещена в Telegram-канале Минобороны, сообщает БЕЛТА.

"В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой чествование военнослужащих, удостоенных поощрения от министра обороны за результаты в боевой подготовке, пройдет в новом формате, - рассказали в ведомстве. - Вместо привычного торжественного приема матерей военнослужащих в Минске командиры и представители воинских частей отправятся в разные уголки Беларуси в семьи и трудовые коллективы, чтобы поздравить 60 женщин, воспитавших истинных патриотов, и лично передать им благодарственные письма от главы военного ведомства. В свою очередь военнослужащие получат на память часы от министра обороны".

В эти дни военнослужащих, добросовестно прошедших срочную службу, чествуют во всех частях и соединениях Вооруженных Сил. Тысячи армейцев отправляются домой с поощрениями от командиров и начальников.-0-