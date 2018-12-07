Благотворительная акция "Бегущие города #velcombegom" вошла в ТОП-3 лучших коммуникационных проектов Восточной Европы

Благотворительная акция "Бегущие города" социального проекта #velcombegom вошла в число победителей международного конкурса коммуникационных проектов Eventiada IPRA Golden World Awards 2018. На церемонии 6 декабря в Москве КСО-проект компании velcom был награжден в номинации за лучший проект в сфере здорового образа жизни. На победу в международном конкурсе претендовали работы из 13 стран Европы - Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Хорватии и Эстонии.

Премия Eventiada IPRA GWA вручается с 2011 года и сегодня является крупнейшей в Восточной Европе в сфере коммуникаций. Она отмечает лучшие проекты, реализованные корпорациями, молодежью, государственными и общественными организациями. "Бегущие города #velcombegom" - единственный белорусский коммуникационный проект среди победителей Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 за последние два года. Теперь он претендует на победу во всемирном конкурсе IPRA Golden World Awards.

Благотворительная акция "Бегущие города" стала самым длительным и самым масштабным из всех этапов проекта #velcombegom - забеги длились на протяжении 42 дней с 3 июля по 2 сентября 2018 года во всех 6 областях Беларуси. Каждый житель страны мог внести свой вклад в помощь детям и приобщиться к здоровому образу жизни. Социальный проект компании velcom объединил тысячи жителей Беларуси, в том числе знаменитых спортсменов, среди которых Надежда Скардино, Иван Тихон, Анастасия Иванова. Акцию поддержало Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

По итогам "Бегущих городов" компания velcom перечислила материальную помощь сразу шести детским областным центрам медицинской реабилитации - километры дистанции трансформировались в сумму благотворительной помощи. Общий фонд благотворительной помощи составил 165 000 рублей. Более 5000 участников и более 30 000 километров дистанции в десятках белорусских городов - акция "Бегущие города" стала по-настоящему общенациональной.

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