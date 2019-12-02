Благотворительная акция БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество" стартует в Беларуси 5 декабря

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация 5 декабря дают старт совместной республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель ЦС БРПО Александра Гончарова.

"Стало уже хорошей традицией в Международный день добровольцев давать начало самому доброму совместному проекту волонтеров БРСМ и тимуровцев БРПО - республиканской акции "Чудеса на Рождество". Через свой проект мы хотим по возможности окружить теплом и заботой и маленьких жителей нашей страны, которые особенно нуждаются в этом в новогодние и рождественские дни, и одиноких стариков", - рассказала Александра Гончарова.

Мероприятия акции "Чудеса на Рождество" пройдут во всех регионах страны и продлятся до 9 января 2020 года. Символ благотворительного проекта - красные рукавички. Они украсят более 500 праздничных программ для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, детей-инвалидов, а также одиноких пожилых людей.

География молодежного проекта широка. Чтобы исполнились детские мечты, каждая территориальная организация БРСМ и БРПО старается привнести свой посильный вклад и сделать доброе дело. К примеру, волонтеры Могилевской областной организации БРСМ предложат могилевчанам и гостям города исполнить заветные мечты воспитанников Круглянского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также социально-педагогического центра Могилевского района. Желания детей с 9 декабря разместятся на праздничной елке в универмаге "Центральный" города на Днепре. 23 декабря Дед Мороз и Снегурочка постучатся в двери Витебской школы-интерната для детей с нарушениями слуха, 26 декабря - заглянут в гости в детские дома семейного типа городского поселка Брагин и города Ельска, 28 декабря навестят воспитанников Радунского социально-педагогического центра. Исполнить мечты онкобольных детей поможет "Елка желаний", которая 3 января состоится в Брестском театре кукол. В этот же день волонтеры БРСМ "Доброе сердце" посетят маленьких пациентов Столбцовской центральной районной больницы.

В этом году старт акции "Чудеса на Рождество" будет дан в Минске с участием лучших волонтеров страны - финалистов республиканского конкурса "Волонтер года - 2019". Ребята подготовили подарки и посетят социально-педагогический центр с приютом Заводского района столицы, а также Республиканский интернат ветеранов войны и труда.

Ежегодно республиканская благотворительная акция БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество" вносит вклад в копилку добрых дел популярного всебелорусского проекта "Наши дети".-0-