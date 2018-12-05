Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартовала в Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске в торговом центре "Столица" дан старт республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество", передает корреспондент БЕЛТА.

Почетная миссия запуска благотворительного проекта была доверена активисту БРСМ, знаменитому магу, победителю шоу "Я могу!" на "Первом канале" (Россия) Евгению Стадольнику, любимым новогодним персонажам - Деду Морозу и Снегурочке, а также символу 2019 года Поросенку Пятачку. Все собранные сегодня подарки волонтеры передадут 26 декабря воспитанникам подшефного БРСМ Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития.

Мероприятия акции "Чудеса на Рождество" будут проходить в период новогодних и рождественских праздников до 9 января 2019 года и пополнят копилку добрых дел всебелорусского проекта "Наши дети". По традиции волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" и тимуровцы БРПО во всех регионах страны проведут конкурсы, праздничные программы, организуют адресные поздравления для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах, воспитательных колониях для несовершеннолетних. Кроме того, будет организован сбор спортивного инвентаря, канцелярских товаров, предметов для художественного творчества, настольных игр, игрушек, книг для последующей передачи в детские социальные учреждения.

Символом молодежной акции традиционно являются красные рукавички, отражающие стремление волонтеров окружить заботой и вниманием тех, кто нуждается в помощи. Визитная карточка проекта - своеобразная "Елка желаний", которая устанавливается в торговых центрах. На новогодней елке волонтеры разместят открытки с пожеланиями детей - воспитанников социальных учреждений. Стать добрым волшебником и исполнить заветную мечту малышей сможет любой желающий. Без внимания добровольцев не останутся одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста.

Благотворительные программы пройдут во всех регионах Беларуси. Например, в Брестской области акция стартует 8 декабря областным фестивалем тимуровских и волонтерских отрядов "Траектория добра". В Жемчужненской средней школе встретятся сто участников добровольческого движения региона. В формате квест-игры ребята познакомятся с творческими формами организации рождественских и новогодних программ. "Во время мастер-классов волонтеры научатся делать открытки и игрушки, куклы-мотанки, сувенирное мыло и фигуры из воздушных шаров, станут на время клоунами и Дедами Морозами. Изюминкой фестиваля станет площадка, где ребята изготовят теплые пледы для ветеранов и одиноких пожилых людей из ярких вязаных своими руками кусочков. В Гродненской области уже запущена благотворительная акция "Подарок другу". Волонтеры собирают подарки: ручки, карандаши, фломастеры, цветную бумагу, книги, открытки, поделки, которые впоследствии будут переданы детям. Добрые волшебники Гомельской области с 10 декабря начнут посещать опекунские и приемные семьи, детей-инвалидов, с ограниченными возможностями. И таких добрых дел будет немало", - рассказали в БРСМ.

Главным мероприятием акции станет "Рождественская елка - наши дети", которая традиционно проходит в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. На этот раз 25-я программа соберет детей разного возраста из чернобыльских районов, которые в свое время были участниками творческих программ БРСМ.

Организаторами республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество" выступают ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" и ОО "Белорусская республиканская пионерская организация".-0-