Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартовала в Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске дан старт республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество", передает корреспондент БЕЛТА.
Это совместный проект Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской республиканской пионерской организации.
Стало уже хорошей традицией запускать проект 5 декабря - в Международный день добровольцев. Мероприятия акции "Чудеса на Рождество" будут проходить в период новогодних и рождественских праздников до 9 января 2020 года и пополнят копилку добрых дел всебелорусского проекта "Наши дети".
"По традиции волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" и тимуровцы БРПО во всех регионах страны проведут конкурсы, праздничные программы, организуют адресные поздравления для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах, воспитательных колониях для несовершеннолетних", - рассказала секретарь ЦК БРСМ, председатель ЦС БРПО Александра Гончарова.
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