4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартует в Беларуси 5 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

Неизменные организаторы благотворительного проекта - БРСМ и Белорусская республиканская пионерская организация. Символом акции является красная рукавичка, а своеобразной визиткой стала "Елка желаний". "Такие зеленые новогодние красавицы, на которых волонтеры размещают открытки с пожеланиями юных воспитанников социальных учреждений, совсем скоро появятся в крупных торговых центрах страны. Традиционно в предпраздничные дни каждый ребенок ожидает чуда и у него есть возможность написать желание Деду Морозу на красной рукавичке. А наши волонтеры постараются его исполнить. К слову, присоединиться к акции и стать добрым волшебником, исполняющим заветные мечты детей, сможет любой желающий до 8 января", - сказала Александра Гончарова.

Акция "Чудеса на Рождество" уже который год пополняет копилку добрых дел республиканского проекта "Наши дети", приуроченного к новогодним и рождественским праздникам. "Мы стараемся помочь тем, кто нуждается в помощи. Это дети из неполных, многодетных семей, сироты, дети-инвалиды, с особенностями развития. Кроме того, мы поздравляем одиноких пожилых людей. Праздничные благотворительные программы пройдут во всех регионах Беларуси", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Старт проекту будет дан в торговом центре "Столица" во время подведения итогов республиканского конкурса "Волонтер года - Доброе Сердце". "Эту почетную миссию мы доверили активисту союза молодежи, знаменитому магу Евгению Стадольнику и любимым новогодним персонажам - Деду Морозу и Снегурочке. Собранные в торговом центре подарки волонтеры передадут 26 января воспитанникам подшефного БРСМ Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития. В свою очередь Центральный совет БРПО посетит Ганцевичскую вспомогательную школу-интернат. Ребят ожидают подарки и сказочное представление", - добавила Александра Гончарова.

Завершится акция 8 января в Свято-Духовом кафедральном соборе. "Это будет юбилейная 25-ая "Рождественская елка - наши дети". На этот раз проект соберет детей разного возраста из чернобыльских районов, которые в свое время были участниками творческих программ БРСМ. В среднем на протяжении акции наши волонтеры проводят около 800 благотворительных мероприятий по всей стране. Только в прошлом году нам удалось подарить праздник и исполнить желание около 20 тыс. ребят", - резюмировала секретарь ЦК БРСМ.-0-