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09 декабря 2020, 13:44

Благотворительная акция "Наши дети" еще до своего начала привлекла более Br17 тыс.

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Благотворительная акция "Наши дети""
Акция "Наши дети" пройдет с соблюдением антикоронавирусных мер - Петришенко
Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет с 10 декабря по 10 января

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Наши дети" еще до своего начала привлекла более Br17 тыс., заявила сегодня журналистам главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проводится уже в 25-й раз. Основной ее целью, как и приоритетом деятельности государства, является забота о подрастающем поколении, без которого у нашей нации не будет будущего. Акция нацелена на детей, нуждающихся в особой помощи и защите: сирот, детей-инвалидов, ребят, которые находятся на лечении, а также тех, кто по различным причинам удален из семьи", - отметила Елена Симакова.

По ее словам, в сравнении с 1995 годом, когда впервые была проведена акция, в Беларуси значительно изменилась структура охраны детства.

Так, из 47 интернатных учреждений системы образования на 5 сентября этого года сохранилось 15. Кроме того, в более чем пять раз уменьшилось количество проживающих там детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - сегодня это 1121 ребенок. На современном этапе отличительной чертой стало развитие профессионального замещающего родительства (речь о детских домах семейного типа). Если в 1995 году их было 11, то сегодня таких семей 286, они воспитывают 1906 детей.

За время проведения акции сформировались и поддерживаются отношения между предприятиями различных форм собственности и детскими учреждениями интернатного типа, социальными приютами. "Акция позволяет показать, как много в нашей стране граждан, которые действительно не остаются в стороне. Министерство образования, как основной координирующий орган, уже на сегодня направило более 70 писем в различные организации. Даже еще не начинаясь, акция уже привлекла более Br17 тыс. В прошлом году по итогам новогодних благотворительных мероприятий в целом по стране было привлечено и закуплено оборудование и инвентарь на сумму Br2,2 млн. И это не только внебюджетные средства. Государство ежегодно планирует и выделяет деньги на укрепление материально-технической базы учреждений, в которых воспитываются дети", - рассказала специалист.

Акция стартует 10 декабря и продлится по 10 января 2021 года. Традиционно запланированы праздничные представления, молодежные балы. "Эпидситуация в стране, безусловно, наложила свой отпечаток. Министерством здравоохранения даны рекомендации по соблюдению некоторых ограничений, - сказала Елена Симакова. - В то же время участники акции пообещали, что подарки найдут всех своих получателей. Хочется, чтобы все дети были здоровы и счастливы и находились рядом со своими близкими, любимыми, дорогими людьми".-0-

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