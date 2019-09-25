Благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 9 декабря по 10 января

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 9 декабря 2019 по 10 января 2020 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 сентября 2019 года №652, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравят детей с Новым годом и Рождеством, вручат подарки, помогут в решении проблем. К благотворительной акции также присоединятся общественные объединения.

Центральное событие акции - новогодний праздник во Дворце Республики в Минске - состоится 23 декабря. В нем примут участие воспитанники кадетских училищ и специализированных лицеев, победители олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований, учащиеся, которые достигли успехов в общественной работе, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев и другие.

Постановление также предусматривает создание оргкомитета по проведению в Минске мероприятий акции "Наши дети". Его возглавил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Документом рекомендовано провести благотворительные новогодние праздники для детей во время зимних школьных каникул в областных центрах и Минске, а также во всех городах и районах страны с участием руководства облисполкомов и Минского горисполкома, городов и районов.-0-