Благотворительная акция "Наши дети" стартует в Беларуси

10 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Благотворительная акция "Наши дети" начинается 10 декабря и продлится по 11 января 2019 года. Новогодние праздники, представления и утренники пройдут во всех регионах Беларуси и каждом населенном пункте, сообщает БЕЛТА.

Традиционно руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посетят социально значимые объекты и поздравят детей, подарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание будет уделено детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.

В 2017 году республиканские органы госуправления, организации, подчиненные правительству Беларуси, концерны, банки, общественные объединения оказали материальную помощь, приобрели оборудование, подарки на сумму более Br1 млн 205 тыс. Планируется, что в этом году в республиканской акции примут участие более 90 учреждений, предприятий, организаций. Их представителей ждут в более чем 120 детских домах, социальных педагогических центрах, социальных приютах. Ожидается, что в акции примут участие более 15 тыс. ребят.

Главным событием акции станет благотворительный новогодний праздник для детей с участием главы государства, который пройдет во Дворце Республики в преддверии Нового года. На елку уже приглашены более 2 тыс. детей в возрасте 8-14 лет из разных регионов страны. Запланированы другие значимые мероприятия: торжества для лучших учащихся и студентов во Дворце Независимости, елки с участием председателей областных и Минского городского исполнительных комитетов, праздники для детей в интернатах, больницах и других учреждениях. В каждом регионе страны состоятся новогодние мероприятия для воспитанников многодетных семей, замещающих семей и других категорий детей, которые нуждаются в особой заботе. Во время благотворительной акции воспитанники интернатов, приемных, опекунских семей, детских домов семейного типа посетят резиденцию Деда Мороза в национальном парке "Беловежская пуща", в регионах пройдут рождественские балы, праздники на городских ледовых аренах, ребята встретятся со знаменитыми людьми страны, членами правительства, депутатами, спортсменами.-0-