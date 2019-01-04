Благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" пройдет 8 января в Минске

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. белорусских детей примут участие в мероприятиях XXV республиканской благотворительной акции "Рождественская елка - наши дети" 8 января в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

"Юбилейная благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" проходит по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Владыка Павел принял эстафету проведения этого праздничного мероприятия в Светлый праздник Рождества Христова у Митрополита Филарета, который стоял у истоков создания этого проекта. Традиционно все эти годы для участия в мероприятиях программы организаторы приглашают талантливых детей и подростков из районов Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В этом году на праздник в белорусскую столицу приедут 1,6 тыс. ребят", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, благотворительную акцию традиционно откроет Рождественская литургия в Свято-Духовом кафедральном соборе. "В этом году главный православный храм Беларуси гостеприимно распахнет свои двери для 300 талантливых ребят из Буда-Кошелевского, Калинковичского, Лельчицкого, Мозырского, Хойникского районов Гомельской области. Среди них - юные артисты образцового ансамбля танца "Мiлавiца" Уваровичского центра детского творчества Буда-Кошелевского района, детского образцового ансамбля "Верасок" Хойникской детской школы искусств и многие другие. Митрополит поздравит девочек и мальчиков с наступившим Рождеством Христовым, совершит молитву за детей Беларуси, благословит участников встречи. Ребята в знак благодарности преподнесут ему творческие поздравления и сувениры, изготовленные своими руками", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Она подчеркнула, что на юбилейную программу приглашены представители ведущих конфессий Беларуси, а также участники прошлых лет. "Наша программа состоится в 25-й раз, поэтому столько же свечей будут зажжены на праздничном рождественском пироге. Поскольку "Рождественская елка" отмечает юбилей, мы постарались пригласить ее участников разных лет, которые уже тогда подавали творческие надежды, а сегодня стали профессиональными артистами, лауреатами международных и национальных конкурсов. В частности, это Настя Куприянцева, Дима Шуканов, и наша бессменная Снегурочка Ангелина Можар. Среди постоянных участников программы - заслуженный коллектив Беларуси ансамбль "Цернiца" и заслуженный любительский коллектив "Цернічка" культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД. Ежегодно 8 января эти уникальные коллективы исполняют в соборе рождественские песнопения", - сказала Александра Гончарова.

Программа благотворительной акции продолжится в Белорусском государственном цирке. "Именно здесь всех юных гостей Минска ожидает грандиозное цирковое шоу от "Бриллиантового цирка Якутии". Ребята увидят уникальное сказочное цирковое представление "Тепло вечной мерзлоты", сочетающее в себе удивительный национальный колорит с битвами шаманов, сложнейшими и захватывающими дух акробатическими трюками, полетами под самым куполом, чудесами якутских эквилибристов. Порадуют ребят выступления обитателей тундры: северных оленей, песцов, лисиц и собак-лаек. Каждый юный участник традиционно получит сладкий подарок", - добавила секретарь ЦК БРСМ.

Организаторами XXV республиканской благотворительной акции "Рождественская елка - наши дети" выступают ОО "БРСМ", Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС, Епархиальное управление БПЦ, ОО "Белорусский фонд мира" при поддержке Министерства образования и Белорусского государственного цирка.

За годы реализации этот проект объединил более 51 тыс. детей. "Рождественская елка - наши дети" завершает благотворительную акцию БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество", которая в 2018-2019 годах внесла достойный вклад в копилку добрых дел общереспубликанского проекта "Наши дети".-0-