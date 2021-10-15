Благотворительная акция "Теплые лапы" проходит в Минске

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ проходит благотворительная акция в поддержку животных "Теплые лапы". Она инициирована с целью привлечения внимания к проблемам бездомных и отказных домашних животных, а также оказания помощи для ухода за ними в приютах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участниками акции могут стать все желающие. Для этого необходимо принести любые зоотовары. Это могут быть корма для собак и кошек, пеленки, салфетки, дезинфицирующие средства, когтеточки, игрушки, клетки, переноски, лежанки, ошейники, поводки, лотки, миски и другое. Зоотовары принимаются до 28 октября с 8.30 до 17.15 (понедельник - пятница) по адресу: пр.Независимости, 4, каб.108", - рассказали в пресс-службе.

Организаторами мероприятия выступают управление по воспитательной работе с молодежью и центр волонтерской деятельности БГУ совместно с общественным объединением защиты животных "ХэппиПет". -0-