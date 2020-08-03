Благотворительная кампания Красного Креста "Соберем детей в школу" стартовала в Беларуси

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодная благотворительная кампания Белорусского Красного Креста "Соберем детей в школу" начинается сегодня и продлится до 14 сентября, сообщили БЕЛТА в БОКК.

Организаторы кампании призывают всех неравнодушных помочь семьям с низким уровнем дохода, у которых нет возможности собрать детей к новому учебному году.

"В этом году целевая помощь будет направлена 7 тыс. школьникам: признанным находящимся в социально опасном положении, детям с инвалидностью и из семей беженцев. Для каждого ребенка будет сформирован школьный набор с необходимыми принадлежностями. Это может быть рюкзак, пенал, канцелярские принадлежности, школьная и спортивная одежда и обувь - все самое необходимое. Мы благодарим всех, кто поддерживал благотворительную кампанию в предыдущие годы, и будем рады каждому, кто решит присоединиться в этом году", - сказала генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Ольга Мычко.

Поддержать благотворительную кампанию можно двумя способами: в натуральной форме, передав школьные наборы в один из офисов организации, или перечислить благотворительную сумму на покупку школьных наборов. Сделать пожертвование очень просто через ЕРИП.

Подробности можно узнать, позвонив на "горячую линию" +37529 181-11-34 (velcom), +37517 338-45-08 (городской), написав в директ общества в социальных сетях "Facebook", "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram. Можно прийти в областную, районную или городскую организацию Белорусского Красного Креста по месту жительства либо обратиться к волонтерам в экипировке с символикой организации в торговых центрах.-0-