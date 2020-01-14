Благотворительная помощь участников акции "Наши дети" составила Br1,3 млн

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети" передали в детские учреждения материальную помощь, оборудование и подарки на Br1,3 млн, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В качестве подарков были планшетные компьютеры, бытовая техника, игры, оборудование для спортплощадок, спортивные тренажеры. Всего собрано и передано в детские учреждения около Br1,3 млн", - сказал Эдуард Томильчик.

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География участников благотворительной акции "Наши дети" расширяется Об этом сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.