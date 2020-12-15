Благотворительная рождественская ярмарка пройдет 19 декабря в Белорусском детском хосписе

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском детском хосписе 19 декабря пройдет благотворительная рождественская ярмарка, сообщили БЕЛТА организаторы.

Для гостей подготовлена насыщенная программа - зимние игры и забавы, рождественские песни в исполнении детских и взрослых коллективов, анимационная программа, фотосессия в фантазийных фотозонах, гадания и др. Будут и сувениры от белорусских ремесленников.

Ярмарка пройдет на территории хосписа (Минский район, деревня Боровляны, улица Березовая Роща, 100А). Начало в 14.00.

Организаторы просят участников соблюдать масочный режим.-0-