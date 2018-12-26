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Благотворительной карточке Белагропромбанка "Прикосновения" исполнился год

Общество 26.12.2018 | 09:00
Сердце - символ благотворительного проекта "Прикосновения".
Сердце - символ благотворительного проекта "Прикосновения".

В преддверии новогодних праздников всегда хочется верить в чудо. Особенно, если ты – ребенок. И пока дети просто верят, несмотря ни на что, взрослые (порой огромное множество незнакомых людей) прилагают столько усилий, чтобы чья-то заветная мечта смогла осуществиться… Не та мечта, в которой утром под елкой вдруг окажется новая игрушка или гаджет, а мечта, которая лежит совсем в другой плоскости - чтобы больше никогда не было больно, чтобы однажды можно было забыть про капельницы и уколы, чтобы просто быть здоровым, просто жить…

Для того чтобы такие мечты сбывались чаще, чуть более года назад Белагропромбанк совместно с международной платежной системой Mastercard и благотворительным фондом "Прикосновение к жизни" запустили социально-благотворительный проект "Прикосновения", который сегодня объединяет тысячи неравнодушных людей – людей с большим сердцем. Все средства, собранные в рамках этого проекта, идут на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, на организацию программ оздоровления детей, на помощь детским онкологическим и гематологическим клиникам.

После старта проекта помогать детям стало очень просто. Теперь не нужно ходить в банк и оформлять какие-либо документы – ваша помощь начинается уже в момент покупки карточки, ведь 50% от ее стоимости перечисляется в благотворительный фонд "Прикосновение к жизни". Далее всякий раз, когда вы совершаете безналичный платеж в организациях торговли и сервиса с использованием карточки Mastercard "Прикосновения", 0,3% от суммы платежа перечисляется в фонд с вашего счета. В свою очередь Белагропромбанк в солидарность с вами удваивает сумму, перечисляя еще 0,3% за счет собственных средств.

То есть, пока вы совершаете привычные для себя действия: оплачиваете покупки, мобильную связь, интернет или коммунальные услуги, снимаете деньги в банкоматах и инфокиосках для новых приобретений, тяжелобольные дети со всей республики становятся ближе к своей мечте. При этом вы всегда можете узнать, на что тратятся собранные с вашим участием денежные средства – для этого нужно просто зайти на сайт Белагропромбанка, где регулярно публикуются отчеты.

Благотворительная карточка "Прикосновения" Белагропромбанка
Благотворительная карточка "Прикосновения" Белагропромбанка

Прошел год – такой незначительный отрезок времени для такого важного и серьезного дела. Чего же добились за это время люди с большим сердцем?

Сегодня благодаря идее группы неравнодушных единомышленников благотворительность стала неотъемлемой частью жизни для тысяч людей - всего за один год эмитировано более 14 тыс. карточек (8 тыс. из них активны). Это количество сопоставимо с населением целого города, такого как Несвиж, Смолевичи или Березино.

Общая сумма пожертвований за 2018 год составила более Br39 тыс. Помощь, оказанная благодаря активному использованию карточки "Прикосновения", позволила поддержать пациентов при прохождении лечения и сдаче генетического анализа, дала возможность закупить кресла-коляски для детей-инвалидов, специализированное питание для ослабленных пациентов, товары бытового назначения для обслуживания медицинских помещений, стерильные одноразовые расходные материалы, а также конструкции медицинского назначения.

Дальше, уверены те, кто стоял у истоков проекта, будет только больше – больше держателей карточек, а значит, и больше пожертвований, больше сбывшихся желаний победить болезнь.

Белагропромбанк, фонд "Прикосновение к жизни" и компания Mastercard планируют развивать благотворительный проект.
Белагропромбанк, фонд "Прикосновение к жизни" и компания Mastercard планируют развивать благотворительный проект.

По словам операционного директора дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка Анны Свистуновой, в планах на будущий год - удвоить, а возможно, и утроить количество выпущенных карточек "Прикосновения".

- Не буду пока раскрывать все секреты, но скажу, что в дальнейшем мы планируем задействовать и терминальное оборудование.

Директор Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Ольга Алейникова привыкла говорить о планах достаточно конкретно (в ее деле иначе нельзя):

- Нам нужны инвестиции в высокотехнологичные новые лаборатории молекулярной диагностики. Речь о лабораториях, в которых чистота должна быть на порядок выше, чем в операционной при пересадке сердца. Скажу по секрету, мы уже взялись за такой проект: сделали смету, экспертизу проекта и даже выбрали подрядчика.

Стоимость лаборатории, о которой говорит Ольга Алейникова, Br2 млн 200 тыс. К сожалению, имеющихся на сегодня средств (а это Br400 тыс.) недостаточно, чтобы приступить к строительству. Поэтому директор центра очень надеется на помощь людей с большим сердцем. Ведь, как известно, все большие дела начинаются с маленькой помощи.

Строительство лаборатории имеет большое значение, поскольку это в конечном итоге будет способствовать повышению выживаемости среди больных раком детей. Сегодня в Беларуси (независимо от стадии и вида рака) выживаемость составляет 74% (для сравнения: начинал центр с 12).

- Каждый процент дается нелегко и требует больших усилий и трудов. И каждый следующий процент стоит больше, чем предыдущий, - признается Ольга Алейникова. Она верит в то, что общими усилиями неравнодушных людей лаборатория будет построена.

Организаторы социально-благотворительного проекта "Прикосновения" призывают к благотворительности всех людей и благодарят тех, кто уже участвует в проекте, а именно - держателей карточек "Прикосновения".

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