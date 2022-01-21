Благотворительному проекту "Прикосновения" – 4 года!

В январе 2022 года Белагропромбанк совместно с компанией Mastercard в Беларуси и благотворительным фондом "Прикосновения к жизни" отмечают 4-летие карточки "Прикосновения". За годы существования маленькая благотворительная карточка помогла осуществить много добрых, полезных дел, за что слова особой признательности ее держателям – людям с большим сердцем!

"Для людей с большим сердцем" – таков идейный посыл карточки "Прикосновения", основной месседж, который вкладывали Белагропромбанк, благотворительный фонд "Прикосновение к жизни" и компания Mastercard в благотворительный проект, с большой надеждой глядя на перспективы его развития. И они не ошиблись: шаг за шагом уникальный проект Беларуси развивался, о нем узнавали новые и новые люди, к нему подключалось все больше желающих совершать добрые дела. И сегодня карточка "Прикосновения" Белагропромбанка – это не просто легкий способ осуществления благотворительных перечислений, это развивающийся КСО-проект, известный широкому кругу общественности благотворительный бренд с большим будущим и новыми добрыми идеями.

Чтобы стать участником проекта "Прикосновения", не нужно специально посещать банк или какие-либо другие учреждения, оформлять какие-либо документы. Достаточно совершать обычные ежедневные покупки в организациях торговли и сервиса с использованием карточки "Прикосновения" Mastercard Белагропромбанка. Часть средств от транзакций поступает на счет благотворительного фонда "Прикосновение к жизни", который в свою очередь направляет собранные средства в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах.

– Благотворительный проект "Прикосновения" является нашей гордостью и любовью, – подчеркивает операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова. – Проект помогает детям с онкозаболеваниями и является примером той синергии, когда совместные усилия банка и его клиентов дают неизмеримо больший результат, чем мы могли бы сделать по отдельности. Этой карточкой пользуются столько клиентов, сколько жителей в Слониме или Кобрине. Целый город людей регулярно направляет на благотворительную помощь небольшую сумму денег. Разве мог бы банк в одиночку достичь таких впечатляющих результатов? Мы благодарим каждого держателя карточки за внимание и неравнодушие к проблемам детей.

Банк ежегодно подводит итоги работы проекта и старается расширять способы участия в нем своих клиентов. Так, сегодня активно внедряется возможность помощи для держателей других карточек, устанавливаются благотворительные терминалы. С 2018 года банк выделяет фонду спонсорские средства на проведение Национального этапа Всемирных детских игр победителей в Беларуси в рамках Всемирных детских игр победителей – международных спортивных соревнований для детей и подростков, преодолевших онкологические заболевания.

Механика работы карточки очень простая: при оформлении карточки 50% от ее стоимости перечисляется банком в благотворительный фонд. Кроме того, за каждую совершенную безналичную покупку по карточке "Прикосновения" 0,3% от суммы платежа перечисляется в фонд со счета клиента. А банк в солидарность с клиентом перечисляет еще столько же за счет собственных средств. Срок действия благотворительной карточки "Прикосновения" – 3 года, валюта BYN, USD, EUR. Заказать карточку можно на сайте банка, в мобильном приложении или интернет-банкинге, а также в любом подразделении банка.

Использовать благотворительную карточку "Прикосновения" можно:

для оплаты коммунальных услуг, услуг операторов мобильной связи и многого другого, используя каналы дистанционного банковского обслуживания, банкоматы и инфокиоски;

для оплаты товаров, работ и услуг в точках торговли и сервиса;

для снятия наличных денежных средств в банкоматах и кассах банка;

для расчетов в сети Интернет с использованием реквизитов карточки;

для расчетов и снятия наличных денежных средств за пределами Беларуси;

для расчетов с использование сервисов мобильных платежей (Samsung Pay, Apple Pay, Кошелёк Pay, Mi Band Pay).

Информацию о совершенных пожертвованиях Белагропромбанк регулярно размещает на сайте. Каждый держатель благотворительной карточки "Прикосновения" может лично увидеть, на что были потрачены собранные средства. Информацию о помощи РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии на своем сайте размещает и фонд "Прикосновение к жизни". Пожертвования наших клиентов позволили закупить кресла-коляски для детей-инвалидов, специализированное питание для ослабленных пациентов, товары бытового назначения для обслуживания медицинских помещений, стерильные одноразовые расходные материалы, а также конструкции медицинского назначения (штативы для капельниц).

Благодаря карточке "Прикосновения" благотворительность стала постоянной частью жизни более 50 000 человек. Общая сумма перечислений за время существования проекта составила 1 117 331 белорусских рублей. Только за 2021 год было собрано 507 552 рублей.

– Безусловно, мы планируем увеличивать эмиссию карточек, которая повлечет за собой соответствующее увеличение суммы пожертвований, – отмечает Анна Свистунова. – Еще больше наших клиентов смогут сделать еще больше добрых дел, и мир станет еще чуточку лучше. Сегодня нашим клиентам доступны альтернативные возможности участия в благотворительности. Например, в нашем интернет-банкинге и мобильном банкинге есть отдельный раздел, где любой пользователь может внести средства на благотворительные счета, открытые в нашем банке. Для того, чтобы добрые дела было делать легко, буквально в одно касание, Белагропромбанк совместно с ООО "ТУССОН" и международной платежной системой Mastercard установил специальные терминалы по приему благотворительных платежей в пользу фонда. Благодаря таким устройствам с помощью любой бесконтактной банковской карточки, а также других способов оплаты – платежного кольца, брелока, телефона, браслета, умных часов – можно перечислить в пользу фонда "Прикосновение к жизни" фиксированную сумму пожертвования 5 белорусских рублей, лишь прикоснувшись к терминалу.

На данный момент банком установлено три благотворительных терминала: в здании Региональной дирекции по г. Минску ОАО "Белагропромбанк" на ул. Романовская Слобода, 8; в Национальном аэропорту "Минск"; в Центре банковских услуг №202/45 в г. Витебск, ул. Чкалова, 35 (гипермаркет Green).

Белагропромбанк придерживается политики высокой социальной направленности и осознает глубокую степень ответственности бизнеса перед обществом, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности. Помощь детям и социально незащищенным слоям населения, охрана здоровья населения, поддержка спорта и культуры – одни из приоритетных направлений общественно значимой деятельности банка. Общая сумма средств безвозмездной (спонсорской) помощи в 2021 году, направленных банком на благотворительные цели, составила более 3,7 млн белорусских рублей.

Уважаемые друзья! Приглашаем вас принять участие в онлайн пресс-конференции, посвященной 4-летию благотворительного проекта "Прикосновения" Белагропромбанка.

Онлайн пресс-конференция состоится 21 января 2022 года (начало в 13.00).

Для участия в мероприятии вы можете зарегистрироваться по ссылке

Ждем вас и будем рады общению!

ОАО "Белагропромбанк". УНП 100693551.

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