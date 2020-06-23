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23 июня 2020, 13:17

Благотворительность и спорт онлайн: А1 и НОК Беларуси запускают акцию в помощь детям

Этим летом каждый белорус сможет принять участие в благотворительности, индивидуально занимаясь любимым видом спорта. В Международный олимпийский день 23 июня компания А1 и Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь объявили о старте масштабного спортивного онлайн-события - благотворительной акции "100 гадзін з А1: падтрымай TEAM BY!". Бег, ходьба, плавание и велоспорт - четыре активности на выбор, которыми может заниматься каждый, а результатом тренировок станет реальная помощь детям.

Благотворительная акция продлится 50 дней: с 23 июня по 11 августа 2020 года включительно. Каждому участнику будет брошен вызов: за этот срок набрать 100 часов занятий любыми из четырех предложенных организаторами видов физической активности. Достигая цели в 50 000 часов на общем счетчике акции, участники поспособствуют тому, чтобы Республиканский клинический центр паллиативной медицинской помощи детям получил финансовую поддержку от компании А1 в размере 50 000 рублей.

XXXII Олимпиада, которая должна была состояться в нынешнем году в Токио, в связи с пандемией COVID-19 перенесена на следующее лето. Из-за эпидемиологической ситуации планы как самих спортсменов-олимпийцев, так и их многочисленных болельщиков изменились. Поддержка важна и для спортсменов национальной олимпийской команды - TEAM BY - решающие старты которых отложены на год. В то же время многие их коллеги уже поддержали благотворительную акцию.

"Компания А1 ежегодно проводит масштабные мероприятия в помощь детям. Пусть на этот раз участие в благотворительной акции - строго онлайн, мы уверены, что это не помеха ни в добрых делах, ни в спортивных достижениях. Мы рады предложить новый формат спортивной благотворительности, который объединит активных участников прошлых беговых акций А1, а также любителей и профессионалов спортивной ходьбы, плавания и велоспорта", - прокомментировал первый заместитель генерального директора компании A1 Николай Юшкевич.

"100 гадзін з А1" - программа, которая позволяет фиксировать свои тренировки, а также объединяться с единомышленниками на виртуальной платформе 100.A1.by. Сайт имеет белорусскую и русскую версии. На протяжении всей благотворительной акции участники остаются онлайн и занимаются физическими упражнениями индивидуально. Но они объединены общей целью - благотворительной помощью детям, ведь каждый час их тренировок будет учтен и пойдет в копилку акции.

"Спортивный дух и стремление белорусских атлетов к победе остаются по-прежнему сильны, несмотря на то что в этом году в олимпийские планы нашей команды вмешалась пандемия. Очень приятно, что этим летом, помимо продолжения подготовки к будущим спортивным достижениям, у наших атлетов есть еще и возможность привлечь как можно больше белорусов к занятиям спортом и физической активности, а также вдохновить всех участников инициативы "100 гадзін з А1" сделать большое доброе дело и помочь пациентам Республиканского клинического центра паллиативной медицинской помощи детям", - отметила Полина Головина, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

Лицами акции "100 гадзін з А1: падтрымай TEAM BY!" стали участники действующей национальной олимпийской команды. Это чемпионка европейского первенства по плаванию 2019 года Анастасия Шкурдай, чемпион мира 2020 года по велоспорту на треке Евгений Королек, серебряный призер Кубка Европы 2019 года по спортивной ходьбе Дмитрий Дюбин и чемпионка европейского первенства 2018 года по марафону Ольга Мазуренок.

"Каждый из спортсменов-олимпийцев - настоящий фанат своего вида спорта. И для нас очень важно, что инициативой -100 гадзін з А1" можно будет привлечь к четырем ключевым летним дисциплинам новых поклонников. Причем поклонников активных во всех смыслах - тех, кто занимается спортом не только ради пользы собственному здоровью, но и ради помощи другим. Это очень важно: знать, что своим стремлением к победам мы вдохновляем людей на добрые дела", - подчеркнула Ольга Мазуренок, известная белорусская легкоатлетка, чемпионка Европы.

"Безусловно, для нас и наших детей очень ценна помощь и поддержка. Но еще более весомо то, что эта акция поможет донести до широкой аудитории всю важность и необходимость дела, которому наши специалисты посвятили свою жизнь. Мы уверены, что благотворительная акция -100 гадзін з А1: падтрымай TEAM BY!" расширит круг наших друзей - чутких, неравнодушных к чужой боли людей, искренне готовых помочь", - отметила Людмила Бомберова, директор Республиканского клинического центра паллиативной медицинской помощи детям.

Акция будет сопровождаться онлайн-активностями: тренировками под руководством опытных спортсменов, онлайн-челленджами, стримами известных атлетов. По ее завершении будут подведены итоги: в общем зачете и отдельно в каждом виде спорта. Участники, достигшие наибольшего числа часов тренировок в каждой из четырех дисциплин, получат комплекты медалей, а абсолютный победитель - кубок. Принять участие в акции и узнать все подробности можно на сайте 100.A1.by.

Информационный партнер проекта - Белорусское телеграфное агентство.

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