Благотворительную акцию в поддержку "SOS-Детских деревень" запустили в Беларуси

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная благотворительная онлайн-акция "Зажигаем звезды вместе" стартовала сегодня на сайте "SOS-Детские деревни", сообщили корреспонденту БЕЛТА в организации.

На виртуальном небосклоне желаний (www.sos-villages.by/new-year) каждый может "зажечь" свою волшебную звезду, написав пожелание и пожертвовав любую сумму или оформив регулярную помощь детям, нуждающимся в любви и заботе. В акции уже приняли участие десятки человек. Увидеть добрые пожелания небезразличных белорусов можно на виртуальном небосклоне.

Акция приурочена к Новому году и Рождеству. "Зажечь" свою звезду можно будет до конца января 2020 года.

Мероприятие проводится второй год подряд. В прошлом году к акции присоединились сотни человек. Часть из них поддержали детей разовым пожертвованием, кто-то оформил подписку. Сделанное под Новый год добро приносило тепло и улыбки подопечным SOS-Детских деревень на протяжении всего 2019 года.

SOS-Детские деревни в Беларуси вот уже 28 лет заботятся о том, чтобы каждый ребенок рос в семье, в атмосфере любви и уважения. На сегодня в трех SOS-Детских деревнях и двух SOS-Молодежных домах Беларуси под опекой и на сопровождении находятся 304 ребенка-сироты. Помимо этого организация работает над предотвращением социального сиротства, помогает детям с онкогематологическими заболеваниями, женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия, молодым матерям с маленькими детьми. Ежегодно около 4 тыс. детей в трудной жизненной ситуации получают помощь и поддержку.-0-