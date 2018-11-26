Благотворительные и волонтерские организации Беларуси получили свои USSD-номера

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор мобильной связи life:) открыл специальные USSD-номера для благотворительной помощи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в руководстве компании. Благодаря этой услуге у всех абонентов мобильного оператора появилась возможность при помощи всего лишь двух кликов поддержать благотворительные и волонтерские организации, социальные платформы страны.

Перечислить средства в пользу одной из организаций можно двумя способами: набрать на своем телефоне *222# и выбрать из списка меню номер организации, в пользу которой будет совершен платеж, или набрать на своем смартфоне один из специальных коротких кодов:

Белорусский детский хоспис - *222*1#

"БлагоДарим" - *222*2#

"SOS - Детские деревни" - *222*3#

Могилевский детский хоспис - *222*4#

Центр помощи аутичным детям - *222*6#

"ЮниХелп" - *222*7#

Благотворительный фонд "Шанс" - *222*8#

Социально-благотворительное учреждение "Центр ПОРА" - *222*11#

Учреждение "ИменаМедиа" - *222*12#

Поисково-спасательный отряд "Ангел" - *222*13#

Центр помощи жизни - *222*14#

При любом способе перечисления средств сервис предложит абонентам выбрать сумму пожертвования: 1, 2 или 5 белорусских рублей.

"Компания life:) стремится не оставаться в стороне от социальных проблем. Мы уверены, что помощь не бывает маленькой. Поэтому предоставили нашим абонентам возможность содействовать благотворительным организациям и всем тем, кто в этом нуждается", - прокомментировал нововведение заместитель генерального директора life:) Мурат Алтунташ.

Пожертвовать на благотворительность могут абоненты всех тарифных планов life:) для физических лиц, кроме тарифа Свободный life:). USSD-запросы меню *222# не тарифицируются.-0-