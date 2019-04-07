Благотворительный аукцион в помощь детям пройдет в Национальном центре современных искусств

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный аукцион состоится 11 апреля в Национальном центре современных искусств в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

В марте прошла выставка "Джаз! Коты! Весна!", на которой было представлено около 100 художественных работ, выполненных в различных стилях. Среди них произведения известных белорусских художников, деятелей культуры и спорта, популярных артистов, дизайнеров, ведущих. Сейчас эти картины маслом, акварелью, графика, фотографии, хендмейд, которые объединяет тема весны, джаза и котов, можно будет приобрести на предстоящем аукционе. В том числе свою картину покажет идейный вдохновитель выставки, художник и директор Национального центра современных искусств Сергей Криштапович.

Акция пройдет под эгидой ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам". Миссия объединения - создание детям и молодым людям с инвалидностью равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества. Среди направлений работы: лоббирование интересов детей и молодых людей с инвалидностью на уровне законодательства, социальная поддержка семей, работа с общественным мнением.

Все собранные средства пойдут на благотворительность: семье Ходенковых из Бобруйска на лечение Кирилла 1997 года рождения и Ксении 2003 года рождения, а также семье Мамчиц из Лунинца на ортопедические матрасы для Николая 2007 года рождения и Марины 2005 года рождения.

"Приглашаем всех принять участие в благотворительном аукционе. Вы сможете не только насладиться современным искусством, но и купить работу, которая вам понравится и украсит интерьер вашего дома или офиса. Не оставайтесь равнодушными, ведь помогать легко, а вместе мы сможем сделать доброе дело для тех, кто нуждается в помощи", - подчеркнули организаторы.-0-