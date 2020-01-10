Благотворительный инклюзивный проект "Радость в подарок" стартует 13 января в Беларуси

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский комитет молодежных организаций 13 января дает старт новому республиканскому благотворительному инклюзивному проекту "Радость в подарок", направленному на социализацию и оказание помощи детям и молодым людям с ограниченными возможностями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель совета БКМО Павел Алексо.

Первое мероприятие благотворительного проекта состоится в канун старого Нового года в Национальном историческом музее Беларуси, куда приглашены дети с частичной потерей здоровья из 10 семей, проживающих в Минске и столичном регионе, а также победители республиканских и международных конкурсов, творческих фестивалей. "Юные гости праздника примут участие в выставочном проекте "Музей елочных игрушек", где будут вовлечены в процесс изготовления новогодних игрушек своими руками. Их также ожидают сладкий стол, конкурсная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки и новогодние подарки", - рассказал Павел Алексо.

Белорусский комитет молодежных организаций объединяет более 20 молодежных общественных объединений, среди которых Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусская республиканская пионерская организация, Ассоциация белорусских гайдов, Белорусская скаутская организация, Лига добровольного труда молодежи, Белорусская лига интеллектуальных команд. С инициативой проведения инклюзивного проекта выступила Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, которая также является членом БКМО. Планируется, что проект станет круглогодичным и пройдет во всех регионах Беларуси.-0-