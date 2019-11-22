22 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Благотворительный марафон "Согреем детские сердца" стартует в Могилевской области 1 декабря 2019 года и продлится до 31 января 2020 года. Он станет одним из ключевых мероприятий республиканской акции "Наши дети". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный специалист Могилевского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд" Оксана Александрович.

В этом году это будет уже восьмой благотворительный марафон. В пятый раз на телеканале "Беларусь 4. Могилев" в прямом эфире можно будет проследить за проведением акции. "Мы выбираем определенный день, когда в течение пяти часов на телевидении говорим о проблемах детей и о том, чем и как им можно помочь. Эфир пройдет 13 декабря с 14.00 до 19.00. В благотворительной акции могут участвовать предприятия, юридические и физические лица. Перечислять деньги можно в течение всего марафона", - рассказала Оксана Александрович.

На протяжении года в Белорусский детский фонд обращаются те, кому необходима помощь. "Мы подготавливаем предварительный список детей, которым нужно помочь. Многие обращаются, когда стартует марафон. Чаще всего просьбы касаются покупки реабилитационного оборудования, инвалидных колясок, вертикализаторов, дорогостоящих лекарств, а также денежных средств для лечения и реабилитации, - отметила Оксана Александрович. - Стараемся помогать детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Организуем для них новогодние праздники, которые посещают более 1,5 тыс. детей со всей области".

В прошлом году за время прямого эфира на телеканале "Беларусь 4. Могилев" для помощи детям было собрано около Br55 тыс. Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда за 2018 год перечислило для лечения и реабилитации детей более Br76 тыс. из средств, полученных благодаря марафону.

Организатор мероприятия - Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда при поддержке Могилевского облисполкома.-0-