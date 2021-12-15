БНП может стать базовой организацией СНГ в сфере нотариата

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона выступила с инициативой придать статус базовой организации СНГ в сфере нотариата Белорусской нотариальной палате, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Сегодня в онлайн-формате состоялось пятнадцатое заседание Совета министров юстиции государств - участников Содружества Независимых Государств, в котором принял участие министр юстиции Беларуси Сергей Хоменко.

Члены Совета обменялись информацией о новых подходах к проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, о роли министерств юстиции в правовом просвещении и повышении правовой культуры граждан, а также о совершенствовании нотариальной деятельности в государствах - участниках СНГ.

"В ходе заседания белорусская сторона выступила с инициативой придать статус базовой организации СНГ в сфере нотариата Белорусской нотариальной палате. Предложение было поддержано зарубежными коллегами. Принято решение просить Исполнительный комитет СНГ организовать экспертную проработку проекта Положения о базовой организации в сфере нотариата".

Придание такого статуса Белорусской нотариальной палате будет способствовать расширению международных связей, изучению и внедрению передового иностранного опыта и в целом укреплению института нотариата в Беларуси, отметили в пресс-службе.-0-