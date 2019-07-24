БНТУ будет готовить инженерные кадры для экономики Узбекистана

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университет будет готовить инженерные кадры для экономики Узбекистана, сообщил журналистам проректор по научной работе вуза Александр Маляревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сотрудничество университета с узбекистанской стороной развивается очень интенсивно после визита главы государства в Узбекистан в сентябре прошлого года. Точек соприкосновения много, особенно в технической области. Для нашего университета - это металлургия, обработка материалов, строительство, дорожное строительство. Мы уже рассматриваем целый ряд проектов с Ташкентским государственным техническим университетом. В частности, на его базе создается учебное заведение, где будут готовиться узбекские студенты для дальнейшего обучения в нашем университете. Кроме того, это подготовка аспирантов, магистрантов, докторантов, то есть весь спектр подготовки инженерных и научных кадров высшей квалификации", - рассказал Александр Маляревич.

По его словам, подготовка инженерных кадров будет осуществляться по схеме два плюс два. "Два года узбекистанские граждане учатся у себя на родине, где они изучают общеобразовательные предметы, а потом на специализацию приезжают сюда и заканчивают обучение, получают диплом БНТУ", - отметил проректор по научной работе.

Александр Маляревич добавил, что еще одно из направлений, к которому Узбекистан в последнее время проявил интерес, - обработка полупроводниковых материалов для микроэлектронной промышленности. "Узбекистанская сторона очень заинтересована в укреплении контактов и расширении связей. Это движение идет очень интенсивно. Мы ориентированы пока что на один университет, потому что сразу идти по всем направлениям невозможно, надо начать с крупного партнера, отработать схемы возможного сотрудничества, получить опыт и потом можно двигаться дальше. Ташкентский государственный технический университет не единственный. На его базе другие высшие учебные заведения Узбекистана также могут с нами работать", - сказал он.

Как ожидается, Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций уже с 1 сентября начнет набор студентов, которые будут учиться по совместным программам. Предполагается, что основным направлением работы института станет подготовка, переподготовка, стажировка и повышение квалификации кадров по стратегически важным для Узбекистана направлениям на основе совместных образовательных программ, а также реализация научной, инновационной деятельности и ее коммерциализация. "На будущее планируется, что спектр специальностей будет расширяться, появятся перспективные специальности, связанные не только с автомобилестроением, тракторостроением, горным делом, литейным производством, но и цифровой экономикой, роботизацией и многим другим", - подчеркнул руководитель совместного института с белорусской стороны профессор Игорь Ганчеренок.

Сегодня Белорусский национальный технический университет посещает делегация из 30 проректоров по научной и инновационной деятельности вузов Узбекистана в целях развития международного сотрудничества. В БНТУ будут презентованы передовые научно-исследовательские лаборатории, инновационные плазменные и лазерные технологии, а также научно-технологический парк "Политехник".

"Я думаю, что у нас есть много обширных направлений, в которых мы могли бы сотрудничать. В будущем мы надеемся, что, используя знания и знакомства, которые мы сейчас приобретаем, с нашими коллегами мы будем разрабатывать и внедрять совместные проекты", - отметил заместитель директора по науке и инновациям Физико-технического института Академии наук Узбекистана Аслиддин Комилов.-0-