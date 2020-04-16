БНТУ будет проводить обучение с применением ИКТ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университет будет проводить обучение с применением информационно-коммуникационных технологий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и рекомендациями министерств образования и здравоохранения в БНТУ изданы приказы о проведении комплекса учебно-методических мероприятий по организации обучения студентов в рамках управляемой самостоятельной работы с использованием ИКТ", - рассказали в пресс-службе.

Представители подразделений университета оценивают готовность каждого факультета к переходу на управляемую самостоятельную работу. В том числе, освоение преподавательским составом технологий проведения учебных занятий с применением ИКТ, проведение разъяснительной работы с обучающимися о том, что это не освобождает их от необходимости регулярной учебной деятельности и от контроля успеваемости, прохождения промежуточной аттестации.

"По мере технической и организационной готовности каждого подразделения ректорат дает разрешение на взаимодействие преподавательского состава, студентов, а также учащихся колледжей в рамках управляемой самостоятельной работы с использованием ИКТ. На двух факультетах (машиностроительном и факультете маркетинга, менеджмента, предпринимательства) данный процесс реализован полностью. Кроме того, некоторые факультеты уже проработали данный вопрос", - отметили в университете.-0-