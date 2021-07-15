БНТУ готовит ультрасовременного специалиста к новой реальности - Капский

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 15 июля 2021
Минск Малооблачно +29°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:27 Профсоюзы Гомельской области проводят мониторинг организаций АПК перед массовой уборочной кампанией Регионы
12:17 Проект по оцифровке технического регулирования запускают в ЕАЭС Экономика
12:16 Банк ВТБ представил единый короткий номер 250 для звонков в мобильных сетях Общество
12:05 Наводнения в Германии: 11 человек погибли, 70 пропали без вести В мире
12:04 Удостоверяющий личность документ не должен использоваться в качестве залога при прокате - МАРТ Общество
11:56 Услуга БЖД по продаже билетов через интернет будет недоступна 17 июля несколько часов Общество
11:55 Годовалый ребенок выпал из окна в Кобрине Происшествия
11:54 Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 июля Общество
11:49 На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля: первый вручили Елене Спиридович Культура
11:46 БНТУ готовит ультрасовременного специалиста к новой реальности - Капский Общество
11:40 Пенсионерка заблудилась в лесу в Мозырском районе Происшествия
11:37 В России зарегистрировали 791 смерть из-за коронавируса за сутки - максимум с начала пандемии В мире
11:37 Сенатор: встреча Лукашенко и Путина - это свидетельство поддержки и движения в одном направлении Политика
11:36 При реконструкции здания в Могилеве строители нашли капсулу времени Регионы
11:34 Музыкальный салон в Лошицкой усадьбе представит композиции на стихи современных белорусских поэтов Культура
11:29 В Минске возбуждено уголовное дело за распространение личной информации председателя суда Происшествия
11:25 В Беларуси до конца недели будет жаркая погода Общество
11:19 Санэпидслужба проводит расследование случаев инфекции в оздоровительном лагере "Шинник" в Бобруйске Происшествия
11:17 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 91 районе Беларуси Общество
11:12 Острова Самуи, Пханган и Тау открылись для вакцинированных туристов В мире
11:07 В Беларуси за первое полугодие в ДТП с мототранспортом погибли 16 человек Общество
10:55 Житель Гродно взял в долг у знакомых свыше Br41 тыс. и не вернул Происшествия
10:49 Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов - Головченко Экономика
10:49 РЕПОРТАЖ: Акватории под контролем - в Гомеле проводят рейды по пляжам Регионы
10:47 Запрет на посещение лесов ввели в 11 районах Брестской области Регионы
10:46 Выгодный торговый эквайринг для малого и среднего бизнеса от Paritetbank Экономика
10:43 Правительство определило нового учредителя санатория "Беларусь" в Друскининкае Экономика
10:39 Завышение цен в 8 раз выявил мониторинг КГК на рынках и объектах торговли Могилевской области Регионы
10:38 В Червенском районе утонул 18-летний парень - СК проводит проверку Происшествия
10:35 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают около 900 фур Общество
Все новости
Все новости
Общество
15 июля 2021, 11:46

БНТУ готовит ультрасовременного специалиста к новой реальности - Капский

Денис Капский. Фото из личного архива
Денис Капский. Фото из личного архива
Новости темы "Вступительная кампания - 2021"
Денис Капский: БНТУ готовит ультрасовременного специалиста к новой реальности
В Беларуси стартует ЦТ в резервные дни

Вступительная кампания в высшие учебные заведения страны стартует 20 июля. Вузы ежегодно актуализируют учебные планы и предлагают абитуриентам новые специальности. Автотракторный факультет Белорусского национального технического университета не исключение. О новшествах этого года корреспонденту БЕЛТА рассказал декан факультета, доктор технических наук Денис Капский.

"В этом году университет планирует на все формы обучения набрать 4435 человек. Есть небольшое увеличение набора на дневную бюджетную форму - на 10 человек, а также практически на 100 человек - на бюджетную заочную форму. Немного сократился набор на дневное платное обучение - на 136 человек. Но вместе с тем общая цифра приема практически осталась на уровне прошлого года", - рассказал Денис Капский.

По его словам, абитуриенты могут подать документы на более чем 100 специальностей и направлений. "Новые специальности - "промышленный дизайн (транспортных средств)" на автотракторном факультете, "промышленный дизайн (производственного оборудования)" на факультете технологий управления и гуманитаризации, "инновационная техника для строительного комплекса (по направлениям)" на военно-техническом факультете и факультете транспортных коммуникаций. Это достаточно востребованные специальности. Также в этом году на автотракторном факультете открыт набор на заочную сокращенную форму обучения по двум специальностям: "транспортная логистика (автомобильный транспорт)" и "организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте", - отметил декан.

Новшеством этого года является прием документов на автотракторный факультет на заочную форму обучения на полный срок по специальности "техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)". "Конечно, разрабатываются новые специальности. Уже прошло первое чтение обновленного Кодекса об образовании. Вскоре он будет одобрен. В связи с этим в 2022 году будет введен новый классификатор, и каждая специальность получит новую окраску, новое название и второе дыхание. Пройдет трансформация практически всех специальностей", - продолжил Денис Капский.

Декан уверен: автотракторный факультет - лучший способ для молодого человека проектировать свою жизнь самому. "Обучающие технологии, обгоняющие время, позволят повысить скорость накопления знаний. Опытные преподаватели уточнят и конкретизируют обучение каждого студента по индивидуальному запросу, сформируют навык работать самостоятельно и учиться всю жизнь, причем в разных условиях футуристического развития в любом из направлений - конструкторском, инженерно-экономическом, эксплуатационном, транспортно-логистическом, юридическом, дизайнерско-креативном - в любой из многогранных сфер транспортной деятельности", - подчеркнул он.

Динамично меняются система автомобильной промышленности и реальный сектор экономики. Возникает много специальностей "на грани" - симбиоз классических направлений и "синтетических" знаний. "Мы опережаем время. Только за последние пять лет открыты специальности "электрический и автономный транспорт", "эксплуатация интеллектуальных транспортных систем" (бакалавриат), "безопасность дорожного движения и аудит", "инженерный бизнес" (магистратура). Мы создаем ультрасовременного специалиста и готовим его к новой реальности с учетом тотального проникновения IT-систем и IT-гаджетов в нашу жизнь", - сказал Денис Капский.

Любой специалист с базовым образованием может доучиться в магистратуре. "Целевой аудиторией магистратуры являются две категории абитуриентов. В первую очередь, это выпускник, который хочет углубить специализацию и повысить уровень подготовки. Во-вторых, это специалист, уже имеющий опыт работы и четко понимающий, как достроить или изменить с помощью магистратуры свою образовательную траекторию для дальнейшего профессионального, в том числе карьерного, роста, - пояснил декан.- Модульный принцип построения типовых учебных планов и наличие дисциплин по выбору позволят магистранту двигаться в нужном направлении развития своей деятельности. Уровень его возможностей для дальнейшего обучения нами определяется во время вступительного экзамена. И мы даем варианты для выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития человека по концепции "образование через всю жизнь" после окончания бакалавриата (специалитета). А именно - пойти в магистратуру, чтобы углубить свои знания по освоенному направлению подготовки, кардинально изменить образовательную траекторию. К примеру, экономист поступает в магистратуру по транспорту, конструктор по тракторостроению идет в магистратуру на цифровую логистику транспорта, инженер решает стать финансистом или юристом".

Традиционно на всех факультетах БНТУ стопроцентное распределение. "По некоторым специальностям у нас доходит до 2,5-3 заявок на человека на распределение. Востребованы у заказчика практически все специальности БНТУ. Тем более что у нас ориентация на промышленность. Это прикладные специальности инженерного характера, особенно с точки зрения машиностроения, автомобилестроения, приборостроения, развития строительного комплекса, ЖКХ. Конечно же, заинтересованность заказчика в новых кадрах есть. Кроме того, на производствах работают филиалы кафедр, за время учебы студент проходит практику. К нему могут присмотреться, взять его на работу и предложить достойное место. Также студент может трудоустроиться в свободное от учебы время по своей профессии", - пояснил Денис Капский.

Автотракторный - факультет с именем. Его хорошо знают, и многие студенты целенаправленно подают документы именно сюда. Декан факультета убежден: такую высокую планку удается держать благодаря профессорско-преподавательскому составу, который совмещает преподавание и практику. "Факультет постоянно меняет направления своей деятельности по первой и второй ступени высшего образования. Кстати, в этом году набор в магистратуру уже закончился и в очередной раз продемонстрировал, что молодые люди хотят продолжать обучение на новой ступени. Кроме того, мы сейчас взяли вектор на улучшение материально-технической базы и ведем последние 5-7 лет активную работу в этом направлении. Думаю, к 2025 году факультет значительно трансформируется и будет оснащен суперсовременным оборудованием: испытательным, лабораторным, в рамках зеленой энергетики, альтернативных видов топлива, использования различных силовых агрегатов, проектирования беспилотных транспортных средств, виртуального обучения и многого другого", - акцентировал внимание декан.

Денис Капский уточнил, что транспортная сфера меняется. Появляются новые технологии, методы перемещения, способы управления движением и его регулирования, инновационная техника (беспилотники, электромобили). "Поэтому, конечно, наша функция - формировать у выпускников новые навыки и, самое главное, желание самостоятельно учиться всю жизнь. Они должны в разных условиях открывать постоянно новые горизонты своего развития, опережая время", - заключил он.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь вступительная кампания вузы образование
Новости рубрики Общество
Банк ВТБ представил единый короткий номер 250 для звонков в мобильных сетях
Фото из архива Удостоверяющий личность документ не должен использоваться в качестве залога при прокате - МАРТ
Фото из архива Услуга БЖД по продаже билетов через интернет будет недоступна 17 июля несколько часов
Фото из архива Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 июля
Фото из архива В Беларуси до конца недели будет жаркая погода
Фото из архива Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 91 районе Беларуси
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА Более 5 часов длились переговоры Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге
Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов - Головченко
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 91 районе Беларуси
Оплатил транспорт - получил жилье! Сборщик мебели из Могилева выиграл квартиру в столице, пользуясь приложением "Оплати"
Топ-новости
Беляев: Россия - наш ближайший союзник, поэтому президенты обсуждают вопросы безопасности во всех аспектах
Эйсмонт опровергла домыслы и рассказала об истинном содержании прошедшей встречи Лукашенко и Путина
На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля: первый вручили Елене Спиридович
Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
Кому и когда положена "возрастная" доплата к пенсии - Минтруда отвечает на частые вопросы
Удостоверяющий личность документ не должен использоваться в качестве залога при прокате - МАРТ
Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 июля
Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Правительство утвердило порядок въезда иностранцев в Беларусь для вакцинации
Белорусские патриотические силы обратились к народам Литвы и Латвии
День молодежи на "Славянском базаре в Витебске" - праздник юности и творчества - мнение
БНТУ готовит ультрасовременного специалиста к новой реальности - Капский
За сутки в Беларуси зарегистрированы 940 пациентов с COVID-19, выписаны 1030
Западные санкции стали мощным триггером для белорусско-российской интеграции - Гигин
РЕПОРТАЖ: Акватории под контролем - в Гомеле проводят рейды по пляжам
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.