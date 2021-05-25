БНТУ и "БЕЛДЖИ" подписали договор о сотрудничестве

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском национальном техническом университете прошла встреча с генеральным директором СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадием Свидерским, в ходе которой между университетом и предприятием с целью укрепления сотрудничества и расширения связей в области образования и научных исследований был подписан договор о сотрудничестве (совместной деятельности). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В начале встречи ректор БНТУ Сергей Харитончик отметил, что сегодняшняя встреча - начало плодотворного сотрудничества между вузом и СЗАО "БЕЛДЖИ". "Наши колледжи, которые находятся в Гомеле и Борисове, сотрудничают с "БЕЛДЖИ", а университет организовывает преподавателям экскурсии на производство. Мы выпускаем специалистов, которые должны работать на этом предприятии, и нам необходимо развивать совместную деятельность, - сказал он. - В перспективе наши студенты смогут работать в известной мировой компании".

Геннадий Свидерский также отметил важность взаимовыгодного сотрудничества между реальным сектором экономики и высшими учебными заведениями. "Есть большие внешние изменения, вызовы, на которые мы можем реагировать только консолидируя усилия высших учебных заведений, студентов и промышленных предприятий", - добавил он.-0-