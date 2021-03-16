БНТУ и БГТУ обменяются опытом организации молодежных отрядов охраны правопорядка

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Белорусского национального технического университета отправилась в Брестский государственный технический университет, где проходит цикл мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи во время Года народного единства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БНТУ.
Основная цель визита - обмен опытом между университетами в контексте организации молодежных отрядов охраны правопорядка и добровольных дружин.
Во время посещения Брестского государственного технического университета представители БНТУ примут участие в круглых столах "Студенческое самоуправление как форма реализации молодежных инициатив" и "Молодежный отряд охраны правопорядка: профилактика противоправных явлений в молодежной среде", а также посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и побывают на экскурсии по историческому центру Бреста.-0-