БНТУ и БрГТУ провели мероприятия гражданско-патриотической направленности

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве между Белорусским национальным техническим университетом и Брестским государственным техническим университетом с участием представителей двух вузов прошли мероприятия гражданско-патриотической направленности, приуроченные к 80-летию начала Великой Отечественной войны и Году народного единства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Начался комплекс мероприятий 27 апреля в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", где представители двух вузов, в том числе с участием обучающейся молодежи, возложили цветы у Вечного огня на площади Церемониалов. Далее делегация Брестского государственного технического университета во главе с ректором Александром Бахановичем отправилась с визитом в Белорусский национальный технический университет.

На следующий день члены делегации посетили музей спортивных достижений БНТУ. После этого десять представителей добровольной дружины "Алмаз" Брестского государственного технического университета приняли участие в ежегодном конкурсе "Кубок дружин Политеха", цель которого - развитие студенческого правоохранительного движения, лидерских качеств и организаторских способностей членов добровольной дружины БНТУ. Команда добровольной дружины БрГТУ приняла участие в конкурсе вне зачета результатов, однако это не помешало им продемонстрировать высокий уровень подготовки.

Затем ребята направились на экскурсию в музей отряда милиции особого назначения главного управления внутренних дел Мингорисполкома, а также приняли участие в диалоговой площадке "Роль и место молодежной правоохранительной деятельности в обеспечении безопасности и поддержания общественного порядка".

Делегация Брестского государственного технического университета 29 апреля посетила выставку художественного искусства в главном корпусе БНТУ, где собраны лучшие изобразительные работы студентов, а также Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и Минскую военную комендатуру, где состоялся открытый диалог "Беларусь - это мы". Завершился комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности 30 апреля посещением мемориального комплекса "Хатынь" и возложением цветов к Вечному огню.-0-