БНТУ и Московский автомобильно-дорожный техуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня для обсуждения сотрудничества и расширения связей в области образования и научных исследований Белорусский национальный технический университет с дружественным визитом посетили временно исполняющий обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Андрей Келлер и технический директор консорциума "Интралл" Станислав Шелестов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Во время визита представители БНТУ провели для почетных гостей экскурсию по кампусу и познакомили их с инновационной инфраструктурой университета. Также гости посетили выставочную экспозицию "Инновационные технологии Научно-технологического парка БНТУ "Политехник", где генеральный директор технопарка Юрий Алексеев ознакомил гостей с уникальными разработками университета.

Кроме того, во время посещения Научно-технологического парка БНТУ "Политехник" состоялись переговоры между руководством БНТУ и Андреем Келлером. Итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве между Белорусским национальным техническим университетом и Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом.

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - один из крупнейших вузов России, ведущий научно-образовательный и методический центр по подготовке бакалавров, дипломированных специалистов, магистров и научных кадров в области строительства автомобильных дорог, мостов и аэродромов, эксплуатации и сервиса транспортной техники, экономики, управления и логистики на транспорте и в строительстве, автоматизированных систем управления и организации дорожного движения.-0-