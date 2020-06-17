БНТУ к своему столетию проведет эстафету юбилейного огня по предприятиям, где работают выпускники

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университет к своему столетию проведет эстафету юбилейного огня по предприятиям, где работают выпускники. Такая информация размещена на сайте вуза, сообщает БЕЛТА.

Сто лет БНТУ исполняется 10 декабря 2020 года. Заниматься организацией празднования юбилея будет общественный совет, куда вошли наиболее выдающиеся выпускники университета. На первом заседании обсуждалась подготовка торжественных мероприятий, отсчет которым будет дан 1 сентября.

"Планируется, что самыми впечатляющими из них станут эстафета юбилейного огня и закладка капсулы времени. Концепция эстафеты предполагает изготовление символа БНТУ в виде факела и передачу его в самые удаленные уголки мира: на предприятия, где работают выпускники. Планируется собрать по частичке - небольшой детали - с каждого предприятия и преобразовать их в памятный знак, который будет установлен на территории университета", - рассказали в вузе.

Закладка капсулы времени пройдет 10 декабря. Каждый желающий сможет поместить в капсулу свое послание, которое можно будет извлечь и прочитать через 50 лет.

Отдельно совет обсудил возможности открытия на базе БНТУ новых именных лабораторий под потребности реального сектора и бизнеса, а также вопрос создания попечительского фонда.-0-