БНТУ планирует принять на бюджет 2992 абитуриента

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БНТУ на бюджет планируют принять 2992 абитуриента, сообщил корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии БНТУ, декан машиностроительного факультета Андрей Cафонов.

"В этом году в целом по БНТУ планируются к набору на бюджетные места 2992 абитуриента, на платные - 1351. Это цифры набора на первую ступень. На бюджетные места второй ступени - магистратуры - 330 человек. Если сравнивать с предыдущим годом, общая цифра набора приблизительно остается той же, но небольшой крен есть в сторону бюджетных мест. Их количество по сравнению с прошлым годом немного увеличено", - рассказал Андрей Cафонов.

По его словам, каких-то существенных изменений в правилах приема не будет. "Безусловно, влияет на организацию вступительной кампании эпидемиологическая ситуация, которая требует определенной рассадки абитуриентов, дистанцирования, применения дезинфицирующих средств, масок. Все это в БНТУ будет предусмотрено. Это отразится и на количестве дней централизованного тестирования. По республике принято решение, что ЦТ по каждой из наиболее массовых дисциплин - математике и русскому языку - будет проходить два дня, - отметил ответственный секретарь. - Хочется добавить, мы уже второй год практикуем удаленный вариант записи на прием документов. Это такая удаленная электронная очередь, когда абитуриент, находясь дома, может записаться на определенный день подачи документов, на определенное время и прийти к этой обозначенной дате".

Традиционно вуз будет проводить набор на новые специальности. В частности, "инновационная техника для строительного комплекса", "промышленный дизайн" с двумя направлениями - "промышленный дизайн транспортных средств" и "промышленный дизайн производственного оборудования", а также новое направление специальности "инновационная техника для строительного комплекса - "управление подразделениями инженерных войск".

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