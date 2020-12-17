БНТУ поднялся на 15 позиций в региональном рейтинге QS EECА

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университет улучшил свои позиции в рейтинге QS EECА и теперь занимает 88-е место среди вузов регионов Восточной Европы и Центральной Азии, а также входит в группу #801 - 1000 лучших университетов мира. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Рейтинг университетов QS EECA (QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия) обновился 16 декабря. В нем представлены 400 ведущих университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии. Первое место занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Из Беларуси в рейтинг входят только пять вузов: БГУ - 25 позиция, БНТУ - 88, БГУИР - 140, ГрГУ им. Янки Купалы - 191, БГТУ входит в категорию #221-230. Для сравнения в рейтинге до 2020 года было так: БГУ - 25 позиция, БНТУ - 103, БГУИР - 158, ГрГУ им. Янки Купалы - 195, БГТУ представлен не был", - рассказали в БНТУ.

В рейтинге учитываются такие показатели, как академический авторитет вуза, репутация среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу обучающихся, доля иностранных преподавателей, иностранных студентов и сотрудников с ученой степенью, популярность интернет-ресурсов, количество опубликованных и цитированных статей в изданиях Scopus, международная исследовательская сеть, оценивающая активность участия ученых университета в международных исследовательских коллективах.

"Таким образом, независимая оценка говорит о высоком уровне и квалификации кадров, выпускаемых БНТУ в рамках национальной системы образования", - добавили в вузе.-0-