БНТУ презентовал образовательные программы на выставке в Самарканде

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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университет принял участие в XIX международной выставке "Образование и профессия - 2021" в Самарканде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
"Делегация Белорусского национального технического университета продолжает активно продвигать образовательные услуги вуза в Узбекистане", - отметили в БНТУ. Так, сегодня узбекские абитуриенты смогли встретиться с представителями вуза в Самарканде. Каждого заинтересованного проинформировали о программах университета, условиях поступления, факультетах, специальностях и сроках подачи документов.
Основная цель форума - ознакомить абитуриентов с возможностями обучения по международным программам в ведущих вузах.-0-