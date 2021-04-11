БНТУ приглашает освоить бизнес-администрирование и маркетинг в сокращенной форме обучения

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На факультете маркетинга, менеджмента, предпринимательства Белорусского национального технического университета можно поступить на специальности сокращенной формы обучения: "бизнес-администрирование" или "маркетинг". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Правом обучаться в сокращенной форме могут воспользоваться выпускники колледжей по специальностям "розничные услуги в банке", "страховое дело", "бухгалтерский учет, анализ и контроль", "банковское дело", "экономика и организация производства", "маркетинг", "финансы", "коммерческая деятельность (по направлениям)", "операционная деятельность в логистике".

Для поступления на сокращенную форму обучения необходимо сдать два письменных экзамена, которые включают вопросы по дисциплинам "Основы менеджмента" и "Экономика организации".

Преимущества ФММП - востребованные бизнес-специальности. Всем иногородним студентам предоставляется общежитие. Возможность продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре и докторантуре. Участие в международных проектах (ERASMUS+, MOST, DAAD).

Студенты проходят практику на крупных промышленных предприятиях, предприятиях малого и среднего бизнеса, в компаниях - партнерах факультета и университета. Выпускник сможет работать в любой организации, так как сфера профессиональной деятельности очень широка: бизнес-консалтинг, финансовая и страховая деятельность, реклама, управление предприятием, маркетинг, деятельность в области права и бухгалтерского учета.-0-